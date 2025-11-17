官員憂美國貨幣流動性緊俏

紐約聯準銀行總裁威廉斯與華爾街交易商，上周臨時召開會議討論短期借貸機制，凸顯官員憂慮美國貨幣市場面臨流動性緊俏的壓力。

紐約聯準銀行發言人表示，總裁威廉斯與美債主要交易商，商討常設回購機制（SRF）；SRF允許合格機構以公債或機構債來借取現金。這場會議於12日在聯準會（Fed）年度公債市場大會的場邊舉行。

三方回購（tri-party repo）是備受關注的短期借貸成本指標，10月底一度跳升至遠超過Fed設定的利率，Fed承諾12月1日停止縮表後，三方回購利率跟著回落。但上周這個利率又攀高，儘管仍低於10月底高點，但較Fed存款準備金利率高出近0.1個百分點。

紐約聯準銀行的市場操作主管波利上周說，以高於Fed存款準備金利率所進行的回購交易比重，來到2018年底到2019年的水準。回購交易替金融系統提供必要的潤滑劑，決策者密切關注這些交易的利率。分析師警告，未來幾周回購交易將承受進一步壓力。三年來的量化緊縮（QT），使銀行的多餘現金極少，隨著年底到來，及銀行為了申報而縮減資產負債表規模，這種局面只會惡化。