官員憂美國貨幣流動性緊俏

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

紐約聯準銀行總裁威廉斯與華爾街交易商，上周臨時召開會議討論短期借貸機制，凸顯官員憂慮美國貨幣市場面臨流動性緊俏的壓力

紐約聯準銀行發言人表示，總裁威廉斯與美債主要交易商，商討常設回購機制（SRF）；SRF允許合格機構以公債或機構債來借取現金。這場會議於12日在聯準會（Fed）年度公債市場大會的場邊舉行。

三方回購（tri-party repo）是備受關注的短期借貸成本指標，10月底一度跳升至遠超過Fed設定的利率，Fed承諾12月1日停止縮表後，三方回購利率跟著回落。但上周這個利率又攀高，儘管仍低於10月底高點，但較Fed存款準備金利率高出近0.1個百分點。

紐約聯準銀行的市場操作主管波利上周說，以高於Fed存款準備金利率所進行的回購交易比重，來到2018年底到2019年的水準。回購交易替金融系統提供必要的潤滑劑，決策者密切關注這些交易的利率。分析師警告，未來幾周回購交易將承受進一步壓力。三年來的量化緊縮（QT），使銀行的多餘現金極少，隨著年底到來，及銀行為了申報而縮減資產負債表規模，這種局面只會惡化。

Fed 紐約 壓力
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／得罪獨行俠湯普森後馬上出事！ 貝佛利因重罪遭警逮捕

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

MLB／道奇拚三連霸補強牛棚勢在必行 傳洋基守護神是人選之一

狀元是救贖？開季2勝6敗西區坐爐主 獨行俠該認清現實了

相關新聞

美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了

在美國經濟前景陷入「數據迷霧」之際，美國聯準會（Fed）內部對12月是否再度降息立場日漸分歧，支持按兵不動陣營的聲勢日壯...

華爾街預期營收將年增56%？輝達財報 分析師唱多

輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後...

川普砸25億元 大舉買債

財務申報文件顯示，美國總統川普從8月下旬至10月初至少購入8,200萬美元（約新台幣25億元）的公司債與市政債，包括新買...

日本勞動力短缺衝擊GDP 飯店、照護業影響最大

日本勞動力短缺正構成重大的經濟挑戰，最新研究顯示，日本企業因為人力吃緊而錯失16兆日圓（1,043.3億美元）的全年商機...

星國暴露加密幣洗錢漏洞 引發外界質疑金融中心成洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

美停鑄1分錢…零售業頭痛 商業團體擴大請願要求救濟措施

美國政府停止鑄造1美分硬幣，使零售業者擔心難以找零，警告可能增添成本、並衍生法律責任，而且年底消費旺季將臨，業者的壓力更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。