華爾街預期營收將年增56%？輝達財報 分析師唱多

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後每股盈餘也將增長54%至1.25美元。路透
輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後每股盈餘也將增長54%至1.25美元。路透

輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後每股盈餘也將增長54%至1.25美元。分析師普遍看好Blackwell晶片加速量產、規模經濟及CUDA等軟體整合改善利潤，助攻營收和獲利都將超乎華爾街預期。

Jefferies和wedbush等券商分析師均認為，輝達上季財報將優預期，並將上調財測，因為超大規模雲端業者上季資本支出都高於預期，而且都在談論要再提高支出。

Susquehanna分析師羅蘭德指出，五大超大規模雲端業者預料將提高今年資本支出69%，而且輝達重要夥伴鴻海上季財報優於預期，成為輝達業績的「正面」跡象。

Oppenheimer分析師夏佛預估，輝達GB300硬體將在止於明年1月底的下半年度持續增產，財報和財測都將改善。

花旗指出，輝達Blackwell的出貨速度，以及新款Rubin晶片的研發速度，似乎都比預期快，超大規模雲端業者投資與主權AI計畫對全年展望的助益，有助抵銷缺乏來自中國大陸的營收。

輝達 財報 營收
