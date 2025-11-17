聽新聞
不用出門就能領錢 羅賓漢推現金配送到府

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國線上券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）正在試行現金配送到府服務，僅需與ATM跨行提款手續費相當的費用，不用出門就能領取現金。

羅賓漢和即時配送業者Gopuff宣布合作同日現金配送服務，用戶只要付6.99美元，就能直接收到用密封袋裝的現金；若用戶在羅賓漢平台擁有10萬美元以上資產，則僅需2.99美元。相形之下，據Bankrate，今年跨行提款的手續費平均為4.86美元。

這項服務僅限月付5美元的Robinhood黃金會員，且其帳戶每月須有至少1,000美元直接存款。服務目前在紐約試行，預計明年於舊金山、費城和華盛頓特區等大都會地區推出。現金配送服務是羅賓漢3月公布的改造計畫的一環，旨在為客戶提供類似私人銀行的體驗，以滿足數位原生客群的需求。

另一方面，Gopuff具備生鮮、家用品、酒類等商品配送經驗，但配送現金的風險和安全疑慮明顯更高。Robinhood Money副總裁兼總經理拉奧說，Gopuff送貨員取貨時，不會知道密封袋裡裝的是現金，包裹抵達時，用戶必須出示驗證碼才能收件。Gopuff送貨員也得通過犯罪紀錄調查。

送貨員 舊金山 黃金
