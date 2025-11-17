聽新聞
美停鑄1分錢…零售業頭痛 商業團體擴大請願要求救濟措施

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報
由於美國政府停止鑄造1美分硬幣，使零售業者擔心難以找零。（路透）
美國政府停止鑄造1美分硬幣，使零售業者擔心難以找零，警告可能增添成本、並衍生法律責任，而且年底消費旺季將臨，業者的壓力更大。

川普今年稍早下令停鑄1美分銅幣，以撙節政府支出，因為1美分硬幣的鑄造成本幾乎是面額的四倍。但商業團體上周擴大請願，請求國會發布救濟措施。

美國政府的作法之所以引發業者不滿，是因為廢止硬幣的速度太快。鑄幣局今年6月不再大量鑄幣，聯準會（Fed）在全美165個硬幣中心的大部分窗口都已停止提供硬幣。

零售業領導者協會主管詹森表示，「加拿大廢止硬幣花了三年，我們卻速度飛快」。美國銀行家協會（ABA）也已致函Fed，請求重啟硬幣窗口。全美零售聯盟（NRF）政府關係主管傑恩表示，擁有數十家門市的零售商「現在已好幾周都沒有硬幣可用」。

一些業者正以面額最近的硬幣解決問題。Lidl超市美國部門執行長蘭姆波德表示，「如果我們找錢時欠顧客1美分，又無法提供1美分硬幣，就會給5美分硬幣」，但這種情況每天發生「幾十次、幾百次」，「壓力非常之大」。

全美便利商店每天1.25億筆交易行為中，現金約占半數，每筆平均需要兩枚1美分硬幣，這種作法可能使整體產業一天損失約125萬美元。里奇蒙聯邦準備銀行稍早的分析則顯示，若業者把消費金額的最小單位提高到5美分，消費者一年將約損失600萬美元。

零售業團體正在遊說國會立法，允許讓消費金額取到最近的硬幣面額。業者指出，一些州還對牛奶等產品設定底價，若業者將消費金額取道最近的硬幣面額，將違反規定。

硬幣 美國 主管
