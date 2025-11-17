星國暴露加密幣洗錢漏洞 引發外界質疑金融中心成洗錢避風港

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
太子集團案暴露了新加坡在監管數位貨幣方面的弱點。圖為新加坡地標魚尾獅。（美聯社）
太子集團案暴露了新加坡在監管數位貨幣方面的弱點。圖為新加坡地標魚尾獅。（美聯社）

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

英國金融時報（FT）報導，星國素來以金融中心自豪，憑藉健全法治和廉潔政府，吸引了許多國際企業進駐。但近來一些受高度矚目的洗錢案件也顯示，縱使警方展開多次掃蕩，但當局仍在與詐騙分子進行一場無止境的「打地鼠」遊戲。

法遵與風險管理業者Fenergo公司的金融犯罪政策主管杜伊爾（Rory Doyle）說，新加坡所面臨的問題是，雖然資金的流入與流出促進其經濟與貿易的活絡，但也使其容易淪為洗錢場所。追蹤數位資金流動的Chainalysis亞太區政策主管王呈怡（Chengyi Ong，譯音）也說，新加坡的地理位置及其在亞洲的聲譽使其成為區域犯罪分子的首選地。杜伊爾說，犯罪分子把新加坡視為東南亞的避風港。

分析師指出，新加坡此次的弱點在於數位貨幣，太子集團透過不受或輕度監管的交易所轉移加密貨幣。王呈怡則指出，犯罪集團特別容易利用企業服務供應商設立的複雜商業結構和空殼公司這類漏洞，而太子集團案充分暴露了這些弱點。

杜伊爾建議，新加坡金融管理局可效法英國金融行為監管局（FCA）的做法，全面負責防止金融公司和專業服務公司的洗錢活動。他說，若律師事務所、信託公司和專業服務供應商等把關者都由同一主管機關監管，有助於及早發現並阻止資金流入新加坡。

新加坡 詐騙集團 主管
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪

太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報

調查局：銀行送資料助勾勒太子集團在台洗錢犯行

滿堂紅麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

相關新聞

美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了

在美國經濟前景陷入「數據迷霧」之際，美國聯準會（Fed）內部對12月是否再度降息立場日漸分歧，支持按兵不動陣營的聲勢日壯...

華爾街預期營收將年增56%？輝達財報 分析師唱多

輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後...

川普砸25億元 大舉買債

財務申報文件顯示，美國總統川普從8月下旬至10月初至少購入8,200萬美元（約新台幣25億元）的公司債與市政債，包括新買...

日本勞動力短缺衝擊GDP 飯店、照護業影響最大

日本勞動力短缺正構成重大的經濟挑戰，最新研究顯示，日本企業因為人力吃緊而錯失16兆日圓（1,043.3億美元）的全年商機...

星國暴露加密幣洗錢漏洞 引發外界質疑金融中心成洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

美停鑄1分錢…零售業頭痛 商業團體擴大請願要求救濟措施

美國政府停止鑄造1美分硬幣，使零售業者擔心難以找零，警告可能增添成本、並衍生法律責任，而且年底消費旺季將臨，業者的壓力更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。