川普砸25億元 大舉買債

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

財務申報文件顯示，美國總統川普從8月下旬至10月初至少購入8,200萬美元（約新台幣25億元）的公司債與市政債，包括新買進英特爾等受惠於川普政府政策的企業債券

美國官箴局（Office of Government Ethics）15日公開的財務申報文件顯示，川普8月28日-10月2日期間共進行逾175筆金融買進。這項揭露是根據1978年《政府倫理法》（Ethics in Government Act）公開，並未列出每筆交易的確切金額，只提供區間。文件顯示，川普買入這些債券的最高總金額超過3.37億美元。

揭露文件所列的多數資產，包括市政當局、各州、各郡、各學校及與公共單位有關實體發行的債券。

川普新增的公司債投資涵蓋好幾個產業，也包括已受惠於川普鬆綁金融業監管等政策領域。例如他在美國政府入股英特爾後買進英特爾的公司債。

他買入的其他公司債發行企業，包括博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等晶片製造商、臉書母公司Meta和Netflix等科技業者、家得寶（Home Depot）與藥妝連鎖業者CVS健康公司等零售業者，以及高盛和摩根士丹利等華爾街大銀行。

另一份在8月申報的文件顯示，川普自1月20日重返白宮以來，已累積購進超過1億美元債券。當時一名白宮官員表示，這些投資決策並非川普或家人的決定，而是由獨立財務經理人運用複製知名指數方式，買進這些債券。

川普在6月提交的全年財務揭露文件顯示，他的各項事業收入最終仍流向他本人，引發外界對潛在利益衝突的質疑。路透根據6月的申報文件估算，川普的資產價值至少16億美元。

川普 債券 公司債
