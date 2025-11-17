日本勞動力短缺衝擊GDP 飯店、照護業影響最大

日本勞動力短缺正構成重大的經濟挑戰，最新研究顯示，日本企業因為人力吃緊而錯失16兆日圓（1,043.3億美元）的全年商機，相當於名目國內生產毛額（GDP）的2.6%。

日媒和日本總研（JRI）共同彙整的報告估算，日本因為勞力短缺而錯失的機會，在2024年達到16兆日圓（1,043.3億美元），逼近擁有約350萬人口的靜岡縣年產值18兆日圓，過去五年來更已擴增三倍。

這份報告運用日本總研主任研究員西岡慎一創建的運算模型，以歷史數據分析企業、員工薪資及員工人數的附加價值。機會損失的定義是，勞動短缺所致的實質附加價值減額，以及透過加薪補足人手所能產生的附加價值，兩者之間的差額。

飯店和照護等非製造業蒙受最多機會損失，占了13兆日圓，也比五年前增加10兆日圓。這些產業的機械化和自動化腳步較落後。西岡表示，「勞動短缺將削弱積極財政支出的效果」。

業績停滯、且無力投資或擴大支出的企業，也可能因勞動短缺而破產。東京商工研究（TSR）數據顯示，2024年度因招募困難、員工退休和薪資上漲等缺工問題而聲請破產的企業數量，年增約60%至紀錄新高的309家。該數據主要分析那些營收下滑率、平均員工減少率及淨利減幅等三個指標，找出這三個指標高於中位數或平均值的企業，列為可能因人手不足而破產的企業。

TSR 2024年度調查的約54萬家企業中，2.5%被列為可能因人手不足而破產的企業，比五年前增加0.3個百分點。TSR情報部長原田三寬表示，現今情勢更加險峻，因勞動短缺而關門的企業家數可能驟增。

企業因勞動短缺而延後部署的資本投資額日益增加。根據日本政策投資銀行，在2024年度大企業未執行的投資額達到1.9兆日圓。

日本首相高市早苗10月開始探索放寬工時限制的可能性，可能有助暫時舒緩勞工供應，但單純延長加班時數卻反而可能降低生產力。大和總研經濟調查部長末吉孝行說：「若不提高生產力，缺工將只會惡化，促成經濟萎縮。」