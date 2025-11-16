預料營收年增56%？輝達財報本周出爐 市場期待高到不容任何差錯

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
輝達本周將公布上季財報，市場抱以高度期待。路透
輝達本周將公布上季財報，市場抱以高度期待。路透

輝達（Nvidia）本周將發布上季財報，預料營收將年增56%，許多分析師預期，輝達的財報與財測都將超乎華爾街所料，凸顯市場的高度期待。

輝達預定19日美股盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，華爾街預期營收將年比成長56%至548.3億美元，經調整後後每股盈餘也將增長54%至1.25美元，但分析師看好Blackwell晶片加速量產、規模經濟及CUDA等軟體整合改善利潤，將帶動營收和獲利超乎預期。

Jefferies和wedbush等券商的分析師都預期，輝達上季財報將優於預期，並將上調財測，因為超大規模雲端業者的上季資本支出都高於預期，而且都在談論要再提高支出。

Susquehanna分析師羅蘭德指出，五大超大規模端業者預料將提高今年支出額69%，而且輝達合作夥伴鴻海集團上季財報優於預期，成為輝達業績的「正面」跡象。Oppenheimer分析師夏佛預期，輝達GB300硬體將在止於明年1月底的下半年度持續增產，財報和財測都將改善。

花旗指出，輝達Blackwell的出貨速度、及新款Rubin晶片的研發速度，似乎快於預期，超大規模雲端業者投資與主權AI計畫對全年展望的助益，有助抵銷缺乏來自中國大陸的營收。輝達仍對中國大陸銷售遊戲和車用等較低階晶片，但少了高利潤的資料中心生意，可能少掉數十億美元的潛在營收。

但市場對輝達業績的高度期待，也意味著任何差錯都可能拖累已受高估值憂慮所累的AI類股表現，若需求降溫或供應鏈問題浮現，都可能對利潤造成壓力，難以符合市場對輝達本季業績的期望。

分析師
