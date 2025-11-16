貝萊德2026投資展望內部論壇：AI發展及其瓶頸貫穿整場辯論

今年以來，人工智慧（AI）主題持續推動股市屢創新高。在貝萊德日前舉行的「2026年投資展望」內部論壇中，討論焦點圍繞AI建設的規模與潛在瓶頸，特別是能源供應問題，貝萊德的基金經理人也聚焦AI 在美中戰略競爭中的關鍵角色。

貝萊德論壇核心聚焦於AI建設所面臨的「實體瓶頸」，包括運算能力、材料供應，尤其是能源。AI資料中心與晶片的未來用電需求估算值極為龐大，且各方預測差異明顯，突顯出高度不確定性。

然而，貝萊德指出，美國目前仍不清楚如何滿足如此龐大的用電需求，因此電力系統與能源供給已成為AI產業展望的重要議題。此議題也與「美中戰略競爭」的討論緊密相連。兩國在AI領域的雄心，以及各自滿足所需能源的能力，正成為這場競爭的重要一環。

在論壇上，貝萊德基金經理人也討論了美國需要多久的時間才能逐步擺脫對中國稀土的依賴。此議題也反映在美國與澳洲達成的新協議中，雙方將推動總額達85億美元的「關鍵礦物供應鏈專案」，以建立更自主且安全的戰略資源體系。

另外，討論還聚焦於公共信貸市場的韌性。儘管經濟成長放緩，信貸利差依然接近歷史低點，顯示市場承壓能力強勁。同時，高漲的股市估值也成為關鍵議題，討論聚焦如何解讀這種獨特環境下的評價現象，特別是大型科技公司近來透過發債籌資，進一步擴大AI基礎建設投資。