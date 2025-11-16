波克夏買Alphabet 賣蘋果

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

「股神」巴菲特職掌的波克夏公司14日在最新13F文件揭露，第3季新敲進Google母公司字母（Alphabet）1,785萬股，截至9月底的價值逾43億美元，成為該公司第十大持股，是最新一檔波克夏買進的科技股。

巴菲特一向奉行價值投資風格，通常不青睞高成長的科技公司，但在波克夏2019年股東年會上，巴菲特與已故副董事長孟格曾感嘆沒有早一點投資Google。

Check資本管理公司投資長切克指出，波克夏之所以買進字母，部分原因是字母是「科技七雄」中相對便宜的一檔股票

波克夏今年第3季共買進64億美元的股票，但這段期間出脫125億美元持股，連續12季淨賣股票，且該公司已連五季未實施庫藏股。過去三年來，波克夏共賣出約1,840億美元的股票。

波克夏今年第3季將蘋果（Apple）持股從2.8億股減至2.382億股，截至9月底，所持有蘋果股票的價值為607億美元，仍是波克夏最大的股票部位。波克夏同期也減持美銀（BofA）並出清D.R. Horton所有持股。這是巴菲特結束60年執行長任期前最後一次公布股票投資組合。

截至第3季結束，波克夏前幾大的持股分別為蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍。

波克夏 股票
