投資大咖上季操盤 最愛輝達 大幅減碼CoreWeave

最新13F文件顯示，多家機構投資人上季調降對科技七雄的持股部位，看似嗅到人工智慧（AI）帶動的漲勢可能降溫的跡象，但這些投資機構目前持有最多的部位依然是科技股，上季加碼最多也是這類股票。

超過140個投資機構在第3季減碼蘋果（Apple），而增持的有118檔。巴菲特旗下波克夏公司將蘋果持股減持15%，截至9月30日尚持有價值607億美元的部位。

用持股市值變動來看，在加碼的個股中，輝達（NVIDIA）在投資機構多空交戰之下，上季整體加碼106.4億美元，是加碼最多的個股，這些投資機構如今對輝達持股部位市值為565億美元。

其中橋水（Bridgewater）站在賣方，大砍65.3%輝達股票，由723萬股減至251萬股（市值4.683億美元）。

整體加碼的個股中，Alphabet（81.1億美元）居次，蘋果（80.6億美元）第三。波克夏也在加碼Alphabet的行列中，上季新買進1,790萬股，以上周五收盤計算，價值約49億美元。

台積電（2330）ADR也在整體加碼之列（41.8億美元），其中避險基金大老泰珀（David Tepper）加碼台積電ADR 3.5萬股，持股總市值將近3億美元。

不過，泰珀也減碼多檔大型科技股，同時出清甲骨文公司（Oracle）和英特爾（Intel）持股。他也新買進超微（AMD）逾1億美元持股，並將高通（Qualcomm）持股部位一口氣拉高逾250%。泰珀另買進多家區域銀行的持股，並加碼固特異（Goodyear）和惠而浦（Whirlpool）等傳產股。

軟銀集團（Softbank）如先前宣布入股英特爾，取得2%股份，同時也出清甲骨文股票。

索羅斯基金管理公司加碼亞馬遜（Amazon）4億美元，成為占該公司投資組合11%的最大持股。索羅斯另新買進迪士尼（Disney）。

AI相關投資方面，多家基金上季大砍對雲端運算服務商CoreWeave持股，減碼市值多達58.3億美元，是所有投資標的減幅最大。10月以來，CoreWeave股價已重挫43.5%。