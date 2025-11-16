美製特斯拉將排除大陸零件 貿易戰重塑供應鏈新案例

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉決定美製車輛停止向大陸供應商採購零件，並規劃在未來一、兩年內，將陸製零組件全數替換成其他地區供應。（路透）
特斯拉決定美製車輛停止向大陸供應商採購零件，並規劃在未來一、兩年內，將陸製零組件全數替換成其他地區供應。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）據傳正要求供應商避免在美製車款中採用陸製零件，成為美中貿易角力下、供應鏈重塑的最新案例。

美媒引述知情人士報導，今年稍早，特斯拉已決定美製車輛停止向位於中國大陸的供應商採購，也已將部分陸製零組件，替換成其他地區的組件。該公司並規劃在未來一、兩年內，將陸製零組件全數替換完畢。

自從新冠疫情爆發、擾亂大陸貨物外銷後，特斯拉已試圖降低其美製車輛對陸製零組件的依賴，並鼓勵位於大陸的供應商在墨西哥等地生產零件。然而，今年來隨著美國總統川普對大陸加徵高額關稅，該公司正加速推行汰換大陸零件的策略。

美國是特斯拉的最大市場，在美國上路的特斯拉車輛由當地廠房生產。特斯拉同時也在中國的上海廠製造車輛，多數採用當地零組件，供內銷與外銷至歐、亞等海外市場，但不會銷往美國。

中國大陸是汽車零件與材料的主要生產國與出口國，當地零件較便宜，原因在於大規模生產、成本較低，以及人民幣匯價偏弱。

華府與北京的地緣政治緊張情勢，以及全球汽車供應鏈受到的衝擊，增添特斯拉捨棄大陸零件的急迫性。近期隨著荷蘭宣布接管安世半導體，導致北京一度禁止該公司的陸廠出口汽車晶片，更引發特斯拉內部加速討論分散零件來源。

歐洲車廠也正在捨棄陸製零件，以避免陷入美中貿易衝突。彭博引述消息人士指出，部分歐洲車廠正呼籲零件商為陸製半導體尋找永久替代品。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）主席辛克表示，為因應地緣政治局勢變化，歐洲汽車產業正考慮推動更大規模的轉變，「我們已收到一些信號，包括被問起『你們要怎麼在不依賴中國的情況下供應我？』」

穆迪全球供應鏈主管阿姆拉尼說，對採購主管來說，安世半導體事件並非暫時性的干擾，「這象徵了結構性風險，也就是地緣政治決策可瞬間重塑採購經濟」。

在美中摩擦下，汽車產業受創尤其嚴重。今年春季，當中國大陸對特定車用稀土與磁鐵實施出口限制，已撼動車廠。近月的安世半導體事件，使車廠更難取得晶片。

儘管在川習會後，北京已恢復安世半導體向部分海外客戶出口晶片，但荷蘭與中國政府的爭端仍未平息。

特斯拉 半導體 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

影／恆春特斯拉1家4口墾丁慶生…高速撞飛機車1死7傷 出事前影像曝

相關新聞

日本超商前八月業績成長3.6%

我國與日本便利商店品牌源流、技術運營等關係密切。日本便利商店近三年營業額平均年增3.1%%，2024年營業額達12.8兆...

本周輝達財報聚焦AI 行情續航力受考驗

那斯達克綜合指數上周五（14日）上演4月以來最大反攻，投資人逢低買進科技和AI股票，帶動該指數由黑翻紅。全球市值最高的輝...

避險情緒升溫 比特幣恐吐回今年漲幅

全球最大加密貨幣比特幣14日一度重挫4.7%報94,147美元，為半年來首度失守9.5萬美元關卡，隨後雖重新站回，卻也意...

波克夏買Alphabet 賣蘋果

「股神」巴菲特職掌的波克夏公司14日在最新13F文件揭露，第3季新敲進Google母公司字母（Alphabet）1,78...

美製特斯拉將排除大陸零件 貿易戰重塑供應鏈新案例

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）據傳正要求供應商避免在美製車款中採用陸製零件，成為美中貿易角力下、供應鏈重塑的最新案例...

蘋果CEO庫克最快明年卸任 可能交棒硬體工程資深副總特納斯

英國金融時報報導，本月年滿65歲的蘋果公司執行長庫克最快明年卸任，這家科技公司近來已加緊籌備庫克接班事宜，可能交棒給目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。