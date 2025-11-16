美製特斯拉將排除大陸零件 貿易戰重塑供應鏈新案例

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）據傳正要求供應商避免在美製車款中採用陸製零件，成為美中貿易角力下、供應鏈重塑的最新案例。

美媒引述知情人士報導，今年稍早，特斯拉已決定美製車輛停止向位於中國大陸的供應商採購，也已將部分陸製零組件，替換成其他地區的組件。該公司並規劃在未來一、兩年內，將陸製零組件全數替換完畢。

自從新冠疫情爆發、擾亂大陸貨物外銷後，特斯拉已試圖降低其美製車輛對陸製零組件的依賴，並鼓勵位於大陸的供應商在墨西哥等地生產零件。然而，今年來隨著美國總統川普對大陸加徵高額關稅，該公司正加速推行汰換大陸零件的策略。

美國是特斯拉的最大市場，在美國上路的特斯拉車輛由當地廠房生產。特斯拉同時也在中國的上海廠製造車輛，多數採用當地零組件，供內銷與外銷至歐、亞等海外市場，但不會銷往美國。

中國大陸是汽車零件與材料的主要生產國與出口國，當地零件較便宜，原因在於大規模生產、成本較低，以及人民幣匯價偏弱。

華府與北京的地緣政治緊張情勢，以及全球汽車供應鏈受到的衝擊，增添特斯拉捨棄大陸零件的急迫性。近期隨著荷蘭宣布接管安世半導體，導致北京一度禁止該公司的陸廠出口汽車晶片，更引發特斯拉內部加速討論分散零件來源。

歐洲車廠也正在捨棄陸製零件，以避免陷入美中貿易衝突。彭博引述消息人士指出，部分歐洲車廠正呼籲零件商為陸製半導體尋找永久替代品。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）主席辛克表示，為因應地緣政治局勢變化，歐洲汽車產業正考慮推動更大規模的轉變，「我們已收到一些信號，包括被問起『你們要怎麼在不依賴中國的情況下供應我？』」

穆迪全球供應鏈主管阿姆拉尼說，對採購主管來說，安世半導體事件並非暫時性的干擾，「這象徵了結構性風險，也就是地緣政治決策可瞬間重塑採購經濟」。

在美中摩擦下，汽車產業受創尤其嚴重。今年春季，當中國大陸對特定車用稀土與磁鐵實施出口限制，已撼動車廠。近月的安世半導體事件，使車廠更難取得晶片。

儘管在川習會後，北京已恢復安世半導體向部分海外客戶出口晶片，但荷蘭與中國政府的爭端仍未平息。