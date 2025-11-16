避險情緒升溫 比特幣恐吐回今年漲幅
全球最大加密貨幣比特幣14日一度重挫4.7%報94,147美元，為半年來首度失守9.5萬美元關卡，隨後雖重新站回，卻也意味著在避險情緒升溫下，比特幣有可能將今年來的漲幅盡數回吐。
比特幣2024年以93,714美元作收，在今年10月，一度創下126,251美元的歷史新高價。過去24小時，選擇權市場的避險需求持續飆升。加密幣交易所Deribit指出，執行價落在85,000美元與90,000美元的賣權未平倉量，已超過執行價落在120,000美元與140,000美元的買權，成為最熱門的合約。
重要經濟數據延後公布，使交易員開始質疑Fed是否有理由在近期降息，使市場中風險較高資產的壓力復燃。
富蘭克林坦伯頓副投資長戈克曼表示：「這波拋售與其他風險資產完全同步，但由於加密幣市場的波動性更高，跌幅也更大。加密幣市場對總體經濟風險都會保持高度敏感，除非機構資金不再只集中比特幣和乙太幣，而是擴大投入其他數位資產。」
