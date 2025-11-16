聽新聞
蘋果CEO庫克最快明年卸任 可能交棒硬體工程資深副總特納斯

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
本月年滿65歲的蘋果執行長庫克最快明年卸任，傳最有可能交棒人選為掌管硬體工程部門的資深副總特納斯。（路透）
本月年滿65歲的蘋果執行長庫克最快明年卸任，傳最有可能交棒人選為掌管硬體工程部門的資深副總特納斯。（路透）

英國金融時報報導，本月年滿65歲的蘋果公司執行長庫克最快明年卸任，這家科技公司近來已加緊籌備庫克接班事宜，可能交棒給目前掌管硬體工程部門的資深副總特納斯（John Ternus），若是如此，將象徵硬體團隊重掌大權。

多位知情人士向金融時報透露，蘋果董事會與高階主管最近加緊準備執行長交接事宜，但尚未做出最後決定。他們強調，接班屬長期規劃，與公司目前績效無關。

蘋果將迎來年底iPhone銷售旺季，不太可能在明年1月底公布財報（涵蓋假期銷售）前任命新執行長。若在明年初宣布，將給新領導團隊充分時間，為6月登場的開發者大會以及9月推出新一代iPhone預作準備。消息人士表示，準備工作正如火如荼進行中，但宣布時機未定。

庫克自2011年起從共同創辦人賈伯斯手中接掌蘋果兵符，至今已掌舵逾14年，蘋果市值在他任內扶搖直上，從2011年的大約3,500億美元，一路飆上今日的4兆美元。上月公布的財報表現強勁，激勵蘋果股價直逼空前新高價位，但今年來股價漲幅僅12%，遙遙落後人工智慧（AI）光環更耀眼的輝達、Alphabet和微軟。

特納斯若果真獲任命為新執行長，顯示蘋果硬體團隊將重掌大權。這家iPhone製造商一直未能突破既有框架、開發出新的產品類別，在AI領域也苦苦追趕矽谷同業。

庫克之前已表明，偏好從公司內部擢升接班人，並宣稱蘋果公司已備妥「非常詳細的接班計畫」。

今年來，蘋果歷經一連串高階人事變動，庫克長年來倚重的財務長梅斯特里（Luca Maestri）在年初卸任，他大力栽培的威廉斯（Jeff Williams）7月也宣布卸任營運長。

另外，美國國際貿易委員會（ITC）14日決定將舉行新的聽證會，決定應否依照醫療監測技術公司Masimo之請，禁止蘋果新款Apple Watch進口，以解決血氧測量專利侵權糾紛。

團隊 財務 美國
