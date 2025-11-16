本周輝達財報聚焦AI 行情續航力受考驗

那斯達克綜合指數上周五（14日）上演4月以來最大反攻，投資人逢低買進科技和AI股票，帶動該指數由黑翻紅。全球市值最高的輝達（NVIDIA）本周公布財報，將是AI行情能否延續的最重大指標。

此外，9月就業報告在內一連串延後發布的經濟數據也將揭曉，可能左右市場對Fed下個月動向的想法。

那斯達克14日盤中一度大跌1.9%，終場拉回小漲0.1%；標普500指數則小跌不到0.1%。道瓊工業指數下跌309點。費城半導體指數盤中重挫3.4%，終場僅跌0.1%，台積電（2330）ADR由重摔3.2%，轉而上漲0.9%。

一周下來，那斯達克仍跌0.5%，標普500指數分別上漲0.1%和0.3%。費半和台積電ADR各跌2%和0.6%。

輝達和甲骨文14日終場雙雙拉高1.8%和2.4%，不過，一周下來，和AI「循環投資」扯上關係的企業仍大跌。甲骨文周線下挫6.9%，資料中心雲端運算服務商CoreWeave更重挫26%，前一周大跌7%的輝達，則好不容易翻紅1.1%。

Fed主席鮑爾日前強調下個月降息並非定局以來，投資人已調降對降息的押注，市場如今隱含降息機率已降至「五五波」。勞工統計局定於20日發布因政府關門而延後的9月就業報告。

美國10年期公債殖利率14日收在4.147%，高於一周前的4.092%。

TrinityBridge證券主管帕金森（Giles Parkinson）說：「Fed官員偏鷹的談話，對市場一點幫助也沒有。」他說，科技股的沉重賣壓「可能反映投資人獲利了結」。

如此背景下，輝達19日盤後公布的財報將牽一髮而動全身。Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）說：「輝達的財報將是市場和AI行情的一大考驗，結果若不是緩和、就是加增市場對AI居高不下的疑慮。」

Fundstrat Global Advisors經濟策略師辛格（Hardika Singh）說：「我特別留意的是，輝達能不能帶動其他科技股，讓這波近幾周低迷情況出現好轉。」LSEG彙整分析師估計，輝達上季每股獲利料成長53.8%，營收達548億美元。