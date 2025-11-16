Google再砸大錢投資德州

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

Google 14日宣布，從現在到2027年這段期間，計劃投資400億美元在德州建造三座新的資料中心，力拚加強公司的人工智慧（AI）算力。新資料中心其中的一座，會與一個太陽能和電池儲能的新工廠同址興建，緩解對電網的衝擊。

Google先前已在德州兩個地點設有資料中心，如今決定再加碼投資。執行長皮伽強調，追加的投資可創造數千工作機會，為學院學生和電工學徒提供技能訓練，同時在整個德州加速推動「能源負擔得起」方案。

德州州長艾伯特說，德州將會是Google AI資料中心最重要的據點，前來營運的公司會知道，德州隨著商業脈動快速行動。

他的信心來自最近選擇到德州設資料中心的大廠絡繹於途，包括：OpenAI、甲骨文和軟銀合作的「星際之門」、臉書母公司Meta、微軟、AI新創公司Anthropic。他們都看上德州相對便宜的能源價格、大片土地，加上州政府極力爭取AI基礎建設前來。

Google在海外也多點布局AI算力。上周二宣布未來幾年要在德國投資55億歐元，擴大基建與提升資料中心算力。另外，對印度的資料中心的投資也傳出會追加更多。

動輒數十、數百億美元的投資，令Google光是今年一年的資本支出就超過900億美元，遠超過初始預期。投資人開始擔憂科技公司如此大手筆花錢，恐怕與近期能有的營收差距非常大，加深AI泡沫爆破疑慮。

