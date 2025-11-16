陸限制稀土…釔面臨短缺

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，中國大陸實施出口限制，導致稀土元素釔的全球供應正在下降，引發了釔可能短缺和成本急升的擔憂，進而對航太、能源和半導體生產造成衝擊。

釔是用於製造飛機發動機中特殊合金，以及高溫防護塗層的關鍵元素，而中國又是這個元素的主要來源國。今年4月，中國針對該元素和另外六種稀土元素實施出口限制，以回應美國的關稅措施。

儘管中國在川習會後暫停了一些稀土限制措施，但4月祭出的管制措施依然有效。根據四名稀土貿易商和Argus分析師薩克拉特夫拉，這些管制措施要求出口商從北京獲得許可證，使得釔很難從中國出口。

Argus數據顯示，用於製造隔熱塗層的氧化釔的歐洲價格，自1月以來暴漲4,400%，達到每公斤270美元。數據顯示，同期中國氧化釔價格約為每公斤7美元，上漲16%。

兩位業內人士表示，釔短缺也是半導體行業面臨的一大難題，釔在半導體中被用作保護塗層和絕緣體。除了飛機發動機和半導體之外，釔塗層還用於燃氣發電廠，以保護渦輪葉片免受高溫影響。

半導體 稀土 高溫
