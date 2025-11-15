「富爸爸」養成法？輝達持續投資AI新人 或能再複製微軟之於OpenAI

最近投資人熱中金援一批新的人工智慧（AI）生力軍，他們是一些研究為主的AI實驗室，被統稱為neolab，目標放在有朝一日超車現在已經很紅的OpenAI和Anthropic。輝達（Nvidia）特別是帶動起這些新創機構的一股力量。

以Reflection AI在上個月的募資為例，輝達在這輪20億美元募資之中，就投入8億美元，成了最大投資者。距離現在更近一點的時候，輝達又告訴AI新創公司Poolside，會在他們目前正在進行的20億美元募資活動裡，投資上看10億美元。

本周二（11日），又另傳出輝達聯手超微（AMD），正在討論投資Human&這家由前xAI研究員Eric Zelikman創辦的AI實驗室。

美國科技新聞網站The Information指出，輝達積極支持多個neolab，顯示執行長黃仁勳很留意來自AMD和博通（Broadcom）的競爭，他想要竭盡所能，鞏固輝達在AI晶片市場的制霸地位。

也就是，輝達的客戶基礎必須要分散、多樣化，在目前的GPU大客戶OpenAI、xAI、Meta之外，開發其他客群。輝達的大客戶們，許多也在自研晶片，成功了就不必再那麼依賴輝達供應。

反觀新創的實驗室，大多數的neolab要用輝達的晶片，而如果這些neolab成功了，輝達也將受益。

輝達創投部門的投資組合正在長大，另一個目的是輝達也想要保有開放原始碼的開發者客戶。以投資Reflection AI來看，Reflection AI一開始是開發編碼模型，後來擴大到聚焦於通用、開放原始碼模型。輝達GPU現在最大的使用者是開發自有的、封閉的模型。

Reflection AI據傳告訴外部人士，他們推動開放原碼這個方向，特別吸引輝達，也是輝達要投資他們的理由。

輝達現在口袋滿滿，截至7月底有現金135億美元。

不免有人要質疑輝達對這些年輕還沒有實績的公司投資太多錢。但想想現在的OpenAI、Anthropic，當年也分別是有「富爸爸」微軟、Google呵護。目前這種明日之星養成法，似乎還運作得相當不錯。