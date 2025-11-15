日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核三原則

共同社引述日本政府多位消息人士說法，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。

共同社報導，非核三原則是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

相關人士昨天透露，日本首相高市早苗重視日本批准「禁止核子擴散條約」（NPT），有意堅持非核三原則中的「不擁有」和「不生產」，但她擔心若遵守「不引進」原則，就無法允許美軍載核船艦停靠日本，發生「突發事態」時，美國的核嚇阻會減弱。

高市早苗本月11日在日本眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，當時被問及是否堅持非核三原則，她則迴避明確表態並說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒到由我來說明具體內容的階段。」