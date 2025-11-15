快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核三原則

中央社／ 東京15日綜合外電報導
共同社引述日本政府多位消息人士說法，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。歐新社
共同社引述日本政府多位消息人士說法，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。歐新社

共同社引述日本政府多位消息人士說法，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。

共同社報導，非核三原則是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

相關人士昨天透露，日本首相高市早苗重視日本批准「禁止核子擴散條約」（NPT），有意堅持非核三原則中的「不擁有」和「不生產」，但她擔心若遵守「不引進」原則，就無法允許美軍載核船艦停靠日本，發生「突發事態」時，美國的核嚇阻會減弱。

高市早苗本月11日在日本眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，當時被問及是否堅持非核三原則，她則迴避明確表態並說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒到由我來說明具體內容的階段。」

日本 核三 文件 高市早苗 核武 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

關係搞壞？中日緊張情勢升高 何思慎籲台灣謹慎：勿成競爭的棋子

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

相關新聞

美股該趁泡沫爆破前賣出？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

人工智慧（AI）泡沫疑慮發酵下，美國科技股本周下挫，投資人應該居高思危，趁早獲利了結出場嗎？美銀（BofA）首席策略師哈...

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

最近人工智慧（AI）概念股漲多回軟，但此刻看空AI超級明星股輝達（Nvidia），還是需要極大的勇氣。但這隻放眼華爾街碩...

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核三原則

共同社引述日本政府多位消息人士說法，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」...

傳特斯拉要求美製車輛全面排除大陸零組件 凸顯美中緊張局勢加劇

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，電動車廠特斯拉（Tesla）正要求其供應商在美國製造汽車時，不...

Apple Watch血氧偵測遭判侵權 蘋果須賠194億元

加州聯邦法院的陪審團今天表示，蘋果公司（Apple）侵害醫療監測技術公司Masimo擁有的血氧偵測技術專利，裁定蘋果必須...

輝達財報在望！逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

那斯達克綜合指數周五上演4月以來最盛大反攻，投資人逢低買敲進科技和人工智慧（AI）股票，帶動指數由黑翻紅。全球市值最高的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。