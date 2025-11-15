傳特斯拉要求美製車輛全面排除大陸零組件 凸顯美中緊張局勢加劇

快訊

中央社／ 北京15日綜合外電報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。 歐新社

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，電動車特斯拉（Tesla）正要求其供應商在美國製造汽車時，不得使用中國製零組件，再度凸顯美中地緣政治緊張局勢加劇造成的影響。

消息人士透露，特斯拉今年稍早已決定讓美國製特斯拉車款停用中國供應商提供的零組件。特斯拉與旗下供應商現已採用其他國家生產的零組件取代部分中國零組件。

部分消息人士指出，特斯拉目標是未來1至2年內把其他所有中國製零組件全部替換成其他來源。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致中國貨物流動受阻以來，特斯拉持續努力降低美國車輛對中國零組件的依賴，也鼓勵中國供應商前往墨西哥在內的其他國家設廠。

消息人士指出，美國總統川普（Donald Trump）今年對中國輸美商品課徵高額關稅後，特斯拉已加速推進這項排除中國零組件的策略。

美中之間地緣政治對立，以及這對全球汽車供應鏈造成的影響，更加凸顯特斯拉推動去中國化策略的迫切程度。

報導指出，過去數週中國與荷蘭因安世半導體（Nexperia）產生齟齬，再次導致車用晶片供應受擾，這引發特斯拉內部討論加速供應鏈多元化的必要性。特斯拉暫未回應華爾街日報置評請求。

特斯拉 美國 華爾街日報 電動車
