伊朗證實查扣1艘波斯灣油輪 稱所載石化貨品未經許可

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天證實，昨天在伊朗外海的波斯灣（PersianGulf）上扣押1艘油輪。昨天已有數家海事安全公司判定，這起事件很可能是伊朗所為。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps，IRGC）發布聲明表示：「1艘商號為『塔勒拉』（Talara）、懸掛馬紹爾群島（Marshall Islands）國旗的油輪，遭到司法當局下令查扣其載運貨物，其後伊斯蘭革命衛隊的海軍快速反應部隊於昨天上午7時30分監測其動向，並予以攔截和扣押。」

聲明指出，這艘油輪當時載運3萬公噸的石油化學品，目的地是新加坡，由於這批貨運未經許可，因此違反法律。

根據海事安全公司安布雷（Ambrey）的說法，這艘油輪是從阿拉伯聯合大公國的阿吉曼（Ajman）出發，南下通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭到3艘小船靠近，隨後「突然改變航向」。

美國海軍先前已表示，他們正在「積極監督情勢」。在波斯灣地區巡弋的美國第五艦隊（US 5thFleet）還說：「商船擁有在公海上大致通行無阻的航行與貿易權利。」

油輪 伊朗 伊斯蘭
