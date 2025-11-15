美股該趁泡沫爆破前賣出？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

人工智慧（AI）泡沫疑慮發酵下，美國科技股本周下挫，投資人應該居高思危，趁早獲利了結出場嗎？美銀（BofA）首席策略師哈奈特不以為然，並大膽推測在三股「護盤」力量支撐下，美股漲勢仍後繼有力，明年5月前還不至於切入規避風險模式。

哈奈特在最新發布的研究報告中指出，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為市場的「泡沫預期」升高，並不是泡沫本身的問題。

他認為，除了AI投資熱潮方興未艾之外，Fed料將放「雙鴿」—不僅降利率，還可能考慮在2026上半年推出更多量化寬鬆（QE）措施—再加上川普2.0政府在期中選舉前可能擴大減稅刺激經濟，美股後市持續看漲。

他預期，川普政府應會在2026期中選舉前全力做多，營造經濟繁榮氣象，那需要股市續強和美國消費者支出不輟配合。由此看來，美股三大撐盤力量可望持續發威，包括：Fed透過寬鬆貨幣政策護盤，川普大釋政策利多護盤，以及Z世代秉持「打死不退、逢低就買」的精神護盤。

不過，哈奈特認為，全球流動性寬鬆度已觸頂，那是今年風險性資產行情大漲的真正驅動力，源自於過去一年來全球央行累計167次的降息。但寬鬆動能現已減緩，美銀經濟學家預測明年全球央行降息次數可能縮減至81次。歐洲央行（ECB）預料可能維持利率不動，日本銀行（BOJ）甚至可能升息至少兩次。

換言之，全球央行大舉寬鬆貨幣政策的高峰期已結束。這說明為什麼，比特幣突然從最近的高峰價位暴跌逾20%，跌破10萬美元大關。