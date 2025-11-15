Apple Watch血氧偵測遭判侵權 蘋果須賠194億元

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
加州聯邦法院的陪審團今天表示，蘋果公司（Apple）侵害醫療監測技術公司Masimo擁有的血氧偵測技術專利，裁定蘋果必須賠償對方6億3400萬美元（新台幣約194億元）。

路透社報導，Masimo發言人證實陪審團認同該公司主張，即Apple Watch的運動模式和心率通知功能侵犯Masimo專利權。發言人並表示，這項裁決是「我們持續努力保護創新與智慧財產權的一大勝利」。

蘋果發言人則說，蘋果不同意這項裁決並將提出上訴。

這樁官司是蘋果與Masimo之間多項專利糾紛的其中一環。Masimo指控蘋果挖角該公司員工，並竊取其脈搏血氧偵測技術用於Apple Watch。

這項專利糾紛促使美國貿易仲裁機關於2023年裁定蘋果侵犯Masimo專利，禁止Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2進口。蘋果為規避禁令，曾將血氧偵測技術從自家手錶產品中移除，但今年8月獲美國海關與邊境保護局（CBP）批准後，在產品中重新引進該功能。

Masimo對美國海關的決定提出上訴；蘋果則另外向聯邦上訴法院提出針對進口禁令的挑戰。

美國國際貿易委員會（ITC）也在今天決定啟動新程序，以決定是否將更新版的蘋果手錶納入禁令範圍。

