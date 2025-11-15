輝達財報在望！逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人逢低買盤14日再度發揮效果。路透
那斯達克綜合指數周五上演4月以來最盛大反攻，投資人逢低買敲進科技和人工智慧（AI）股票，帶動指數由黑翻紅。全球市值最高的輝達（NVIDIA）下周公布財報，將成為AI行情能否延續的最重大指標。此外，9月就業報告在內一連串延後發布的經濟數據也將揭曉，可能左右市場對聯準會（Fed）下個月的動向。

輝達、甲骨文公司（Oracle）周五一開盤便下殺逾3%，那斯達克一度大跌1.9%，終場拉回小漲0.1%；標普500指數則小跌不到0.1%。道瓊工業指數下跌309點。

費城半導體指數盤中最低重挫3.4%，終場僅跌0.1%，台積電ADR由重摔3.2%，轉而上漲0.9%。

一周下來，那斯達克仍下跌0.5%，標普500指數分別上漲0.1%和0.3%。費半和台積電ADR各跌2%和0.6%。

從周五盤勢來看，投資人仍有足夠逢低買盤樂意承接賣壓。巴恩森集團（The Bahnsen Group）投資長巴恩森（David Bahnsen）說：「這種情況已經發生過好幾次，但最終買盤都會回來。」「但總有一天，買盤不會再回來。」

輝達和甲骨文周五終場雙雙拉高1.8%和2.4%，不過，一周下來，和AI「循環投資」扯上關係的企業仍大跌。甲骨文一周下挫6.9%，資料中心雲端運算服務商CoreWeave更重挫26%，前一周大跌7%的輝達，則好不容易翻紅1.1%。

同時，Fed主席鮑爾日前強調下個月降息並非定局以來，投資人已調降對降息的押注，市場如今隱含降息機率已降至「五五波」。堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德表示，通膨不僅仍高於長期2%目標，甚至已影響電費、醫療支出等與關稅無直接關聯的項目。勞工統計局定於周四（20日）發布因政府關門而延後的9月就業報告。

美國10年期公債殖利率周五收在4.147%，高於一周前的4.092%。

TrinityBridge證券主管帕金森（Giles Parkinson）說：「這周Fed官員偏鷹的談話，對市場一點幫助也沒有。」他說，科技股的沉重賣壓「可能反映投資人獲利了結」。

如此背景下，輝達下周三盤後公布財報尤其敏感。Capital.com 分析師羅達（Kyle Rodda） 說：「輝達的財報將是市場和AI行情的一大考驗，結果若不是緩和、就是加增市場對AI居高不下的疑慮。」

Fundstrat Global Advisors 經濟策略師辛格（Hardika Singh）說：「我特別留意的是，輝達能不能帶動其他科技股，讓這波近幾周低迷情況出現好轉。」

LSEG彙整分析師估計，輝達上季每股獲利料成長53.8%，營收達548億美元。

下周沃爾瑪（Walmart）與Target等大型零售商也將公布財報，可看出消費支出這個美國經濟主要動能的狀況。

