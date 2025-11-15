科技巨頭砸重金！資料中心抗爭潮席捲全美 分析師：澆不熄AI基建熱潮

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Meta上周就宣布，未來三年將在AI基礎設施投資6,000億美元，包括資料中心在內。路透

隨著人工智慧（AI）投資熱潮興起，大型科技公司積極在全美各地布建資料中心，已引發在地居民反彈，不滿情緒在今年第2季迅速飆高，反映民眾對AI基礎建設水電消耗兇、土地等問題。

Wired網站報導，喬治亞州居民多年來一直向監管該州電力事務的公共服務委員會（PSC）抱怨電價漲個不停，現在情況更糟了。剛喬治亞州PSC一席委員的民主黨人士哈伯德說：「頭號問題是價錢太高。其次是資料中心及其相關顧慮，包括太吃電、耗水、占土地，而且不怎麼繳稅。」

AI安全公司10a Labs的「資料中心觀察」本周發布最新報告，顯示在2024年5月至2025年3月期間，資料中心在全美各地引發的民怨「迅速高漲」，已阻擋或延遲總值640億美元的資料中心計畫，其中六項計畫被封殺，另外十項遭延遲。

目前為止，大型科技公司針對資料中心招惹地方反彈公開發布聲明者，少之又少。有些公司，例如Meta，提供資料中心相關訊息供大眾查詢；其他業者則大多傾向在興建新資料中心時簽署保密協議，以致在地社群對相關資訊一無所悉，連蓋資料中心的科技公司是哪家都不知。

資料中心聯盟（DCC）副主席狄歐里奧則宣稱，全美各地社群對資料中心投資展現「可觀的興趣」，而DCC會員除了在資料中心所在社群「當個負責任、反應積極的好鄰居」外，也將持續與社群溝通，並致力向利害關係人宣導。

分析師表示，民眾態度丕變，或許不足以澆熄廣建資料中心的熱潮。儘管已有價值930億美元的投資案遭到延遲或攔阻，但此數與科技巨頭砸下的資本投資相比，有如小巫見大巫。Meta上周就宣布，未來三年將在AI基礎設施投資6,000億美元，包括資料中心。

