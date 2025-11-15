快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

美國優勢不再？美中無人機戰力比一比 大陸質量並進甚至反超

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機。路透
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機。路透

俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。

俄烏戰場雙方部隊依靠無人機摧毀敵方戰車、觀通與獵殺、運送食物和藥品。隨人工智慧（AI）發展，無人系統愈來愈能以最少的人員指揮運作，例如自行追蹤並攻擊目標。無人機領域多年來一直是美國在品質領先，而中國在數量取勝，但現在情勢丕變。華爾街日報特別彙整今日美、中無人機武庫評比。

● 長程打擊無人機 中國追趕快速

美國在這個領域過去優勢明顯，但中國正迎頭趕上。美製MQ-20「復仇者」（Avenger）可搭載3000磅彈藥，並已進行實驗性的AI自主飛行。

中國則有兩款強力競爭者：可規避雷達、既能攻擊船艦也能打地面部隊的WJ-700「獵鷹」，以及靈活性高且可載2600磅彈藥的TB-001「雙尾蠍」無人機。

● 尖端偵察無人機 美中並駕齊驅

美國的RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）具備可穿透雲層、在百英里外拍攝清晰影像的感測器，自2001年起在伊拉克等地執行任務。中國最接近的對應型號是WZ-9「神鷹」，搭載可偵測匿蹤戰機的強大雷達；中國WZ-8 則能以極音速在大氣層邊緣飛行，規避防空系統，美國目前尚無可比擬的機型。

● 自殺無人機/滯空彈藥 美明顯落後

美國彈簧刀600（Switchblade 600）有效酬載33磅，可由單兵10分鐘內完成部署與發射。中國相似的CH-901雖彈頭重量較小，但飛行距離更長；中國的ASN 301類似俄軍空襲烏克蘭所用的伊朗製「見證者」（Shahed），有效酬載為彈簧刀的2倍、航程為3倍，非常適於攻擊防空系統。美國目前還沒有具競爭力的同類產品。

● 忠誠僚機 中國已投入服役

忠誠僚機（loyal wingman）是由AI驅動的無人戰機，與有人戰機協同作戰，提供偵察並攜帶額外彈藥。

中國研發及服役的相關型號眾多，包含用於深度打擊或偵察任務的攻擊-11（GJ-11），以及可與殲-20（J-20）匿蹤戰機協同作戰的飛鴻-97A（FH-97A）匿蹤攻擊無人機。兩者都以約時速960公里的高亞音速飛行；美國這方面最知名的是XQ-58A「女武神」（Valkyrie）原型機，日後用於和F-35、F-22戰機搭配。

中國在2025年93閱兵展示多款大型忠誠僚機，另於11月11日解放軍空軍成立76週年紀念日發布影片，公開攻擊-11與殲-20、殲-16（J-16）協同執行任務畫面。

● FPV小型4軸無人機 中國遙遙領先

中國在FPV（第一人稱視角）4軸無人機領域遙遙領先，FPV無人機體積小、成本低、常可摺疊，單兵即可快速部署。

美國的Skydio X10D為軍用，供戰場上偵察，但單價高達1.5萬美元，是中國類似產品的3倍以上。中國大疆公司（DJI）的Mavic雖是民用，但被中國武警與軍方廣泛用於偵察。大疆未公布Mavic銷量，估計可年產逾100萬台，而Skydio年產僅數千台。

● 實驗性無人機 美中競相研發

美中雙方也都在研發實驗性無人機測試科技極限。中國製造的蚊形無人機與美國的「黑大黃蜂」（BlackHornet）都是極小、難以偵測的機型，用於近距監偵任務。中國的「九天」則是一款巨型「無人機母艦」，號稱可搭載、放出並控制成千上百的自殺無人機。

曾於拜登政府時期擔任國防部副助理部長的霍洛維茲（Michael Horowitz）當時負責新戰力研發，他2023年協助推動五角大廈一項提升美國尖端軍用無人機產量的計畫，卻發現根本難以生產出符合五角大廈要求－兼具可靠性、低成本與共通性的無人機。霍洛維茲表示，主原在於美軍預算程序太慢，趕不上中國技術進步速度。

五角大廈今秋已將相關業務移交新團隊接手。從美國媒體近期一些報導顯示，美軍如今想借重一些從科技業轉戰而來的軍工新貴來研發無人機等裝備，盼能縮短研發週期與加快大量生產。

美國 戰機 俄烏戰爭 美中 無人機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

四川艦海試 是全球首艘電彈攻擊艦 戰力堪稱「小航母」

四川艦與航母 有什麼區別？ 專家這麼說

美駐中大使館恢復運作 中國網友慶「開工大吉」

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

相關新聞

庫克最快明年交棒？金融時報：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

金融時報報導，蘋果公司正加速進行接班規劃，為現任執行長庫克可能最快於明年辭職做準備。

輝達成功背後「全靠1句話」 黃仁勳親曝從她身上學到關鍵領導能力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

美股14日早盤四大指數齊跌，投資人持續拋售科技股，給華爾街帶來壓力。道瓊工業指數早盤跌594點，或1.3%；標普500指...

輝達財報在望！逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

那斯達克綜合指數周五上演4月以來最盛大反攻，投資人逢低買敲進科技和人工智慧（AI）股票，帶動指數由黑翻紅。全球市值最高的...

美國優勢不再？美中無人機戰力比一比 大陸質量並進甚至反超

俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術...

科技巨頭砸重金！資料中心抗爭潮席捲全美 分析師：澆不熄AI基建熱潮

隨著人工智慧（AI）投資熱潮興起，大型科技公司積極在全美各地布建資料中心，已引發在地居民反彈，不滿情緒在今年第2季迅速飆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。