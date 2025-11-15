快訊

庫克最快明年交棒？金融時報：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
蘋果公司執行長庫克（中），攝於9月19日。法新社
蘋果公司執行長庫克（中），攝於9月19日。法新社

金融時報報導，蘋果公司正加速進行接班規劃，為現任執行長庫克可能最快於明年辭職做準備。

多位知情人士透露，蘋果董事會和高層管理人員最近加快接班計畫，為庫克領導公司逾14年後交棒做準備。硬體工程部門的資深副總裁特納斯（John Ternus）被廣泛認為是最有可能的繼任人選，但最終決定尚未做出。

熟悉蘋果內部的人士表示，這項長期規畫的接班計畫與公司當前表現無關，尤其是在iPhone銷售旺季即將來臨之際。蘋果公司拒絕就此發表評論，也不太可能在下次財報公布前，尤其是涵蓋重要銷售期的2026年1月底前，宣布新執行長的人選。

知情人士透露，如果在年初就宣布新任人選，新的領導團隊將有時間進行磨合，並為年度主題演講、6月的開發者大會和9月的iPhone發表會做好充分準備。他們也指出，儘管接班準備加快，但宣布時間可能會有所變動。

情人 發表會 辭職
