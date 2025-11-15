波克夏持有43億美元Alphabet股份 持續減碼蘋果

波克夏海瑟威公司揭露，持有價值43億美元的谷歌母公司Alphabet股份，並進一步減少對蘋果的持股。這是巴菲特結束60年執行長任期前最後一次公布股票投資組合。

路透社報導，波克夏海瑟威公司（BerkshireHathaway Inc.）在今天提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件中表示，截至9月30日，持有1785萬股Alphabet股份 。

波克夏在第3季將蘋果（Apple）持股從2.8億股減至2.382億股，並已出售一度持有逾9億股中的近3/4。蘋果仍是波克夏最大的股票持倉，價值達607億美元。

這份文件列出波克夏截至9月30日的美國上市股票持倉，這些持股占波克夏2832億美元股票組合的大部分。

波克夏對Alphabet的投資，使其成為波克夏第10大美國股票持倉，由於巴菲特（Warren Buffett）一向奉行價值投資風格，且通常不青睞科技公司，這一舉動令人意外。

巴菲特認為iPhone製造商蘋果更像一家消費品公司。

目前還不清楚巴菲特、他的投資組合經理康姆斯（Todd Combs）與魏希勒（Ted Weschler）或指定執行長接班人阿貝爾（Greg Abel）是否親自做出具體買入決策，不過更大規模的投資通常是由巴菲特操作。

在波克夏2019年年度股東大會上，巴菲特與已故副董事長孟格（Charlie Munger）曾感嘆沒有早一點投資谷歌（Google）。

巴菲特說，Google的廣告模式與波克夏旗下蓋可產險（Geico）汽車保險部門的有效運作模式相似。

孟格說：「我們搞砸了。」巴菲特回應說：「他的意思是我們錯失了機會。」

Alphabet股價在盤後交易上漲1.7%。波克夏揭露新的持股時，通常會帶動股價上漲，這反映出投資人將此視為巴菲特的認可。