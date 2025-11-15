AI競爭激烈 Google砸1.2兆元投資德州資料中心

快訊

中央社／ 墨西哥市14日綜合外電報導

美國科技巨擘Alphabet旗下公司谷歌（Google）今天表示，公司將投資400億美元（約新台幣1.2兆元）在德州興建3座資料中心，為推動擴展人工智慧（AI）計畫產能一環。

路透社報導，這項投資將持續到2027年，凸顯AI和雲端服務供應商在打造支援先進AI模型基礎設施上的競爭日益激烈。

OpenAI、微軟（Microsoft）、Meta Platforms及亞馬遜（Amazon）等企業都在斥資數以十億計美元建設以AI為重點的資料中心。

Google表示，一座資料中心將位於德州阿姆斯壯郡（Armstrong County），另外兩座在哈斯克爾郡（Haskell County）。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中說：「這項投資將創造數以千計就業機會，為大學生和電氣學徒提供技能培訓，並促進全德州的能源可負擔性計畫。」

Google也將投資於現有的密德羅申（Midlothian）園區和達拉斯（Dallas）雲端區域。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在同份聲明中說：「Google投資400億美元使得德州成為Google在全美投資規模最大的州，並支持本州的能源效率和勞動力發展。」

