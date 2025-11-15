Fed官員放鷹 潑降息冷水 多數主張通膨仍高

經濟日報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）官員持續放鷹，對12月降息的預期澆冷水，衝擊市場信心。路透
美國聯準會（Fed）官員持續放鷹，對12月降息的預期澆冷水，衝擊市場信心，也促使投資人在即將密集公布的美國經濟數據出爐前，暫且先落袋並退場觀望。

美股三大指數14日早盤跌1%，輝達（NVIDIA）與台積電ADR續挫逾1%。此前，美股道瓊工業指數和標普500指數13日收跌1.7%，那斯達克綜合指數跌2.3%，均是一個多月來最大單日跌幅，尤其輝達重挫3.6%，超微（AMD）跌逾4%。比特幣熊市加深，一度跌破96,000美元。

美股13日的賣壓延續至亞洲與歐洲股市14日盤勢，韓股收盤大跌3.8%，台灣與日本股市各跌1.8%，由三星電子、SK海力士及台積電引領下挫；道瓊歐洲Stoxx 600指數也跌0.9%，德國、英國、西班牙及法國等股市大盤也走低。

分析師指出，在人工智慧（AI）類股價位偏高疑慮居高不下之際，更多Fed官員對12月降息展現審慎態度，促使投資人先落袋為安。

今年有投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林13日表示，由於通膨仍高於Fed的2%目標，官員應審慎思考進一步降息，「我們必須繼續對抗高於目標的通膨，同時提供勞動市場些許支持」。今年沒投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也主張，應該維持利率不變，以繼續降低通膨。

今年沒投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里認為，「目前我們的通膨率仍然過高，約在3%」，「經濟活動的潛在韌性比我的預期還強」，暗示他還在觀望12月是否降息。

此前今年有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，短期內進一步寬鬆的門檻變得「相對較高」，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也傾向維持利率不變。

降息 通膨 投票
