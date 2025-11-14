快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股14日早盤科技股賣壓持續，四大指數齊跌。 路透
美股14日早盤科技股賣壓持續，四大指數齊跌。 路透

美股14日早盤四大指數齊跌，投資人持續拋售科技股，給華爾街帶來壓力。道瓊工業指數早盤跌594點，或1.3%；標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.2%。

台積電ADR一度跌逾2%，輝達跌1.3%，但兩者跌幅隨後收斂至0.5%以內。AMD早盤跌2%；前日收盤大跌逾6%的特斯拉和帕蘭堤，早盤續跌。

科技股前市收盤下挫，拖累主要指數寫10月10日以來逾一個月來最糟單日表現，也讓科技股比重較高的那斯達克指數周線走勢轉弱，本周累計下跌0.6%，恐終結連七周上漲行情。

比特幣14日一度跌破95,000美元，反映市場規避風險情緒。

本周市場對AI題材疑慮顯著升溫。先前炙手可熱的雲端股甲骨文（Oracle）近期重挫，更讓投資人對科技股偏高的估值、大幅躍升的債務融資規模，以及急速攀升的AI資本支出計畫感到不安。

市場本周也受聯準會（Fed）利率決策的不確定性日益增強拖累。據芝商所FedWatch工具，交易員目前預估，Fed在12月會議降息1碼的機率約為52%，低於本周稍早的62.9%，也遠低於一個月前的95.5%。

美國政府為期六周（史上最長的一次）的關門12日落幕，原被視為能終結「數據真空期」，如今卻引發新的疑慮。白宮發言人李維特表示，部分在政府停擺僵局期間原訂發布的經濟數據，可能永遠不會公布。

個股方面，全美最大零售商沃爾瑪14日早盤跌1.4%，執行長董明倫表示，明年2月1日將卸任，交棒給美國區總裁兼執行長弗納（John Furner）。

指數 科技股 Fed
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美零售巨擘沃爾瑪CEO換人！董明倫明年1月卸任 由美國區總裁弗納接任

艾普斯坦2019年電郵曝光 內容提到「川普知道有未成年女賣淫」

川普簽署臨時支出法案…美政府開門 提振股市信心

美最高法院還在審關稅政策 白宮：川普盼落實2000美元關稅紅利

相關新聞

輝達成功背後「全靠1句話」 黃仁勳親曝從她身上學到關鍵領導能力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

美股14日早盤四大指數齊跌，投資人持續拋售科技股，給華爾街帶來壓力。道瓊工業指數早盤跌594點，或1.3%；標普500指...

伊爾艾朗：AI泡沫是蟑螂多白蟻少 難免有人淚流慘虧但無損經濟根基

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，儘管全球經濟的根本系統依然完好，投資人須為個人在人工智慧（...

美股靠誰力挽狂瀾？分析師：寄望NVIDIA下周財報利多

聯準會（Fed）降息展望生變，股價已飆漲的人工智慧（AI）股又籠罩泡沫化疑雲，使美股近日來一蹶不振。分析師指出，此刻扭轉...

美零售巨擘沃爾瑪CEO換人！董明倫明年1月卸任 由美國區總裁弗納接任

美國CBS新聞報導，零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）宣布，執行長董明倫（Doug McMillon）將於明年1月31日...

怎麼止血？美股遭2大利空合擊 分析師：務必守住這些關鍵價位

怪事年年有，今年特別多。2025年美股歷經川普2.0關稅、聯準會（Fed）獨立性岌岌不保等驚嚇，照樣迭創新高。道瓊工業股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。