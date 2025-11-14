美股靠誰力挽狂瀾？分析師：寄望NVIDIA下周財報利多

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達成為協助美股大盤力挽狂瀾希望之所繫。路透
輝達成為協助美股大盤力挽狂瀾希望之所繫。路透

聯準會（Fed）降息展望生變，股價已飆漲的人工智慧（AI）股又籠罩泡沫化疑雲，使美股近日來一蹶不振。分析師指出，此刻扭轉美股跌跌不休狂瀾的希望，寄託在即將發布財報的AI龍頭股輝達（Nvidia）身上。

向來看漲美股的Fundstrat公司技術策略長紐頓表示，能協助扭轉乾坤，支撐美股大盤反彈並持續漲到2026年的，現在唯有AI晶片飆股輝達。

輝達13日收盤跌3.6%至186.86美元，但這家AI晶片公司預定11月19日公布第3季盈餘表現，倘若財報數字和主管發言釋出大好消息，可能成為激勵美股大盤絕地大反攻的動力。

紐頓說：「儘管輝達隨同其他眾多半導體股從本周初遭遇的阻力關卡拉回，除非跌破178.91美元，也就是上周五觸及的低檔區，否則短期內不宜真正看空這檔股票。」

華爾街分析師指出，輝達最近揭露今、明兩年待交付訂單總值達5,000億美元，讓投資人對營收展望深具信心，再加上近來股價已拉回整理，意味著「執行力超越預期的門檻降低了」。

海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭預期，輝達下周公布的財報大有機會超越市場預期，反映Blackwell機櫃級系統看好度持續上升，以及預告明年底前有超過5,000億美元的營收進帳可期。

羅蘭給輝達股票正面評價，預期超大規模雲端服務業者的AI資本支出與日俱增，應可支持AI需求。他還指出，另一「吉兆」是，鴻海集團（富士康）12日公布的第3季財報優於預期，並表示只花三季就達到2025全年AI伺服器營收目標。

美股 分析師 大盤
