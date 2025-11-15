應材財測冷颼颼 股價崩

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）上季銷售下滑，預料本季再降，並指出中國大陸明年支出將因美國出口管制更嚴而下滑，拖累該公司股價14日美股早盤跌逾3%。

應材13日盤後公布，在止於10月26日止的會計年度第4季（上季），營收較去年同期下滑3%至68億美元，略高於市場預估；調整後每股盈餘2.17美元，也高於預期。由於美國設下的出口限制，應材在中國大陸的銷售上季年減8%，新年度第1季可能仍遜於一年前。

展望本季，營收預測是68.5億美元，正負5億美元，雖高於分析師平均預估67.6億美元和2.15美元，但仍較去年同期減少逾4%。每股盈餘預估2.18美元，正負0.2美元；相較下，分析師預估2.15美元。

應材執行長迪克森表示，美國的限制措施持續衝擊對中國的銷售，應材今年「成長受到壓抑」。美方的新出口管制措施使應材無法供應中國記憶體與成熟製程設備，而非美系設備商卻不受同等限制。近年來，應材的中國營收占比已從近40%降至兩成多。不過，應材認為AI浪潮帶動的記憶體投資可望部分抵銷負面影響。

美國 分析師
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美國瑞士「基本」達成協議 關稅降至15%還有這些條件

美零售巨擘沃爾瑪CEO換人！董明倫明年1月卸任 由美國區總裁弗納接任

保瑞董座盛保熙：明年持續尋找併購標的 美國需要更多廠

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

相關新聞

輝達成功背後「全靠1句話」 黃仁勳親曝從她身上學到關鍵領導能力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

美股14日早盤四大指數齊跌，投資人持續拋售科技股，給華爾街帶來壓力。道瓊工業指數早盤跌594點，或1.3%；標普500指...

伊爾艾朗：AI泡沫是蟑螂多白蟻少 難免有人淚流慘虧但無損經濟根基

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，儘管全球經濟的根本系統依然完好，投資人須為個人在人工智慧（...

降低依賴美 歐擬整合美元儲備

路透引述五位知情官員報導，歐盟職掌金融穩定的官員正研議如何整合非美國央行持有的美元儲備，建立一個替代聯準會（Fed）換匯...

南韓挺電動車 將擴大金援

南韓計劃明年提高電動車購買補貼及加強金援汽車製造商，藉此協助抵銷美國關稅成本，並減輕中國大陸業者和其他同業帶來的壓力。

波克夏發日圓債 規模大增

「股神」巴菲特執掌的波克夏14日發行2,101億日圓（14億美元）的日圓計價債券，規模比上回4月發行的翻增不只一倍，發行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。