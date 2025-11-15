企業人力支出面臨緊縮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

運動品牌巨擘耐吉（Nike） 已終止為員工額外多提供一周的減壓假，這項曾經是業界標竿、為照顧員工心理健康的措施退場，與Verizon傳出可能裁員高達20%的消息相映照，顯現企業在經濟壓力下重新調整人力資源策略。

Nike自2021年起每年8月實施「健康周」（Wellness Week），期間位於俄勒岡州的全球總部全面停擺，給員工額外一周帶薪假期。

這項政策原是新冠疫情期間為緩解員工壓力而設，但人資長Treasure Heinle本周告訴員工：「現今環境與數年前大不相同」，公司處於「關鍵時刻」，因此做出改變。

無獨有偶，電信巨擘Verizon也正研議裁員計畫，據悉可能於下周宣布規模最高達20%的組織精簡方案。具體方案還在討論當中，但預計可能影響15,000至20,000人。

這將是上月上台的新任執行長舒曼為奪回市占率而領導企業轉型的重要舉措。Verizon已連續三季用戶數下滑，且股價表現落後兩大競爭對手。

此波裁員預期將涵蓋各層級與所有業務部門，公司計劃自下週起透過主管面談通知受影響員工，多數被裁撤人員會在年底前完成離職程序。該公司也計劃將200家直營門市轉為加盟模式。

Verizon 壓力 規模
