降低依賴美 歐擬整合美元儲備

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

路透引述五位知情官員報導，歐盟職掌金融穩定的官員正研議如何整合非美國央行持有的美元儲備，建立一個替代聯準會（Fed）換匯協議的方案，以降低對美國依賴，防範萬一美方撤除這項流動性支持機制的風險。

報導指出，美國總統川普的政策不僅顛覆美國與盟國的長期關係，還危及Fed獨立性，並蓄意彰顯美國宰制全球金融的霸權。為此，歐盟官員正研擬因應對策，但當前的討論僅止於幕僚之間，並未上升至歐洲央行（ECB）決策官員層級。

討論涉及Fed把美元借給其他央行的機制，其作用好比在金融市場動盪時拋出救生索，以確保全球金融維持穩定。但歐洲十餘位央行與金融監管官員受訪時表示，對川普政府可能拿這種機制當武器的可能性戒慎恐懼。

兩名官員指出，這種顧慮在4月初川普宣布「解放日」關稅時升到高峰，當時全球金融體系陷入一片風聲鶴唳，並且暴露出仰賴這種融資機制的弱點。Fed主席鮑爾7月雖在ECB主持的會議上表明，Fed無意改變這種機制，但歐洲方面仍有疑慮。

部分消息來源表示，整合美元儲備的做法面臨實際執行上的困難，或許並不可行。然而，討論仍持續進行，參與的不僅是歐洲諸國央行，也包括非歐盟官員。

亞洲國家已經著手這麼做了，東南亞國協（ASEAN）連同中國大陸、香港、日本和南韓，已依照「清邁倡議」（CMI） 結合資源協助會員國。這項多邊換匯協議的強化版在2014年開始生效，此後規模已擴大到2,400億美元。

對照下，歐洲官員表示，初步評估發現，整合美元儲備的可行性並不樂觀。非美國央行聚集的數千億美元，哪能跟Fed（全球首要準備貨幣發行者）無限量供應的美元流動性相比。而且，整合美元儲備固然可紓解金融緊繃於一時，卻不足以化解廣泛的市場動盪。

美國 Fed 機制
