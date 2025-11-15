南韓挺電動車 將擴大金援

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

南韓計劃明年提高電動車購買補貼及加強金援汽車製造商，藉此協助抵銷美國關稅成本，並減輕中國大陸業者和其他同業帶來的壓力。

南韓明年提供電動車買家的補貼將增加逾三成至9,360億韓元（6.58億美元），純電動車、油電混合車及氫能車的消費稅與購置稅也將完全減免。南韓並計劃為新電動車買家推出舊換新補貼，金額上看100萬韓元。

另一方面，南韓政府2026年也將提供國內汽車和汽車零件製造商逾15兆韓元金援，包括低息貸款及擔保。當局還將成立500億韓元的新基金及動用現有150兆韓元基金來投資下一代汽車，目標是2028年前達成自動駕駛車國內生產完備的目標。

2024年南韓汽車業出口價值達到708億美元，占該國6,838億美元總出口逾一成。現代汽車和旗下起亞汽車以營收計算是全球第三大汽車製造集團，先前持續飽受美國對南韓汽車課徵的25%汽車關稅所苦。現代曾表示，美國關稅導致該公司第3季付出約1.8兆韓元代價，起亞把這個數字估為1.2兆韓元，並預期今年最後三個月金額將與第3季相近。

