美零售巨擘沃爾瑪CEO換人！董明倫明年1月卸任 由美國區總裁弗納接任

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美零售巨擘沃爾瑪執行長董明倫9月25日在阿肯色州本頓維的機會峰會上發言。美聯社
美零售巨擘沃爾瑪執行長董明倫9月25日在阿肯色州本頓維的機會峰會上發言。美聯社

美國CBS新聞報導，零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）宣布，執行長董明倫（Doug McMillon）將於明年1月31日卸任，新任執行長將由美國區總裁兼執行長弗納（John Furner）於2月1日接任。

現年59歲的董明倫自2014年起擔任沃爾瑪的執行長，至今已經超過10年。沃爾瑪的聲明指出，董明倫卸任後仍會留在董事會，直到該年的股東大會之前，並擔任弗納的顧問直到2027年1月31日。

現年51歲的弗納自2019年以來一直擔任沃爾瑪美國區總裁兼執行長。

董明倫擔任沃爾瑪執行長期間，監管沃爾瑪拓展科技新創措施，如投資電子商務和人工智慧，同時也提高沃爾瑪全體210萬名員工的薪資和福利。

關於將在之後接任執行長的弗納，董明倫在聲明中說：「我與約翰共事超過20年。他對我們同仁和這間公司有著很深切的熱愛。他的好奇心及對數位的敏銳度，加上對人們和企業文化的堅定承諾，將使他能帶領我們達到新的高度。」

沃爾瑪 美國 薪資 零售業
