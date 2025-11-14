怎麼止血？美股遭2大利空合擊 分析師：務必守住這些關鍵價位

怪事年年有，今年特別多。2025年美股歷經川普2.0關稅、聯準會（Fed）獨立性岌岌不保等驚嚇，照樣迭創新高。道瓊工業股價指數12日甫創新高，13日馬上大跌，這種情況也很奇特。技術分析師指出，接下來必須關注一些重要價位是否守得住，一旦跌破就大事不妙。

道瓊工業指數13日（周四）從前市歷史新高收盤價猛摔797.6點，收盤跌幅1.7%，是道指自1896年推出以來第22大。道瓊市場數據也顯示，過去20年來，道指在收盤創新高的次日立刻回跌1%以上的個案十分罕見，13日是是第10次。

科技股為主的那斯達克綜合指數跌得更重，13日收跌2.3%。總計那指兩周來已跌掉3.6%，眼看就要寫下4月4日迄今最大的連兩周跌幅紀錄。

價位高聳入雲的人工智慧（AI）概念股一面。「七大巨頭」科技股當中，有些成分股如今已跌入「修正」領域，亦即從前波高點回跌至少10%。全美市值最高的輝達（Nvidia）也從10月29日的新高價位墜落將近10%。

雙重「空」襲引爆跌勢

分析師指出，引爆美股這波猛烈跌勢的主因有二：1.)更多高階Fed官員放鷹，強調美國通膨依然黏著，進一步動搖市場對Fed下月降利率的信心；2).AI相關股票估值已高，泡沫化疑慮日增，投資人有如驚弓之鳥。

Fed主席鮑爾上月警告，12月降息離拍板定案還「差得遠」。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林絲13日又強調，「近期內再度降息的門檻相對來說很高」。央行官員連番示警，已導致市場迅速降低預期降息機率，從三周前確信12月幾乎100%會再降息1碼（0.25個百分點），降到五五波。Edward Jones投資策略長馬哈珍認為，Fed未來數月更可能按兵不動，靜觀其變。

降息展望轉趨黯淡，首當其衝的是科技股這類成長股，股價已飆上天但仍未由虧盈的小型投機股，摔得最重。科技巨頭股近日來也承受賣壓，反映AI泡沫化疑慮加深，令人擔憂2000年達康泡沫爆破的慘況重演。近幾個月來將美股推上紀錄高峰的科技股，如今站在賣壓第一排，輝達、博通和英特爾，13日股價跌幅都超過3%。

務必守住的關鍵價位

在基本面利多驅動股價漲勢的動能頓失時，技術面因素顯得格外重要。

花旗策略師團隊指出，他們的「將軍敗退」（Generals Fail）指標顯示，大型科技股的長期走勢仍看多。所謂「將軍」指的是「七大巨頭」領漲股，目前這七支股票中，只有Meta跌破200日移動均線。按該指標，若這七檔中有三檔跌破200日均線，就意味股市將反轉下跌。

其他分析師看法較保守，包括通常看漲美股的Fundstrat技術策長紐頓。他表示正密切關注「市場廣度」指標--大盤指數走高時，上漲股數所占比率--若廣度指標下滑，可能意味市況轉惡。

紐頓指出，大趨勢仍看漲，但前提是標普500指數以及景順那斯達克100指數ETF（代碼QQQ），都不能跌破11月初觸及的低點，依序是6,631和599。

他說：「就多頭結構而論，這些價位相當重要。若是破底，可能指向11月短線波動會加劇，然後才有可能正式回穩，繼續上攻。」

紐頓預料12月可能有一波反彈，但不太確定會不會立刻攻上新高。他的結論仍偏多：「對這個市場而言，廣度仍是問題，但市場情緒似乎仍受控，所以在這個季節性偏多的時刻，逢低買進的論點依然有說服力。」