輝達成功背後「全靠1句話」 黃仁勳親曝從她身上學到關鍵領導能力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。

黃仁勳在12日公布的一場劍橋大學辯論社（Cambridge Union）座談中說：「我母親教我英文，但她不太會說英語，這說明了一切」，「這在許多方面多多少少定義了輝達，還有我自己」，「我看待任何事情的方式就是：這能有多難？」

黃仁勳出生於台灣，後來舉家搬到泰國，他九歲時和哥哥被送到美國接受更好的教育。他曾說，為了預先準備，平時說閩南語的母親，開始教他們英文。他說，母親用「一張紙和一本字典」教他英文，就算她自己讀不懂也是如此。

黃仁勳以鼓勵開放且真誠的溝通、與親力親為的管理風格著稱。據Business Insider上月報導，黃仁勳有多達36名直接下屬。

他說，事情有時可能「非常困難」，例如第一次當CEO、為公司籌錢，或擬定商業計畫等，「最重要的就是不放棄」，「我能有今天的成就，就是因為我沒有感到無聊，也沒有遭到革職。我認為那就是魔法所在，是全部且唯一的因素」。