不只是看影片！迪士尼計劃讓Disney+用戶「自己做短片」

在串流競爭更加激烈的情況下，迪士尼開始為平台布局新方向，而AI也成了重要的突破點。執行長艾格（Bob Iger）近日在財報說明會上透露，公司對人工智慧「非常期待」，未來甚至可能讓@@@Disney+@@@+用戶直接在平台上創作、觀看以AI生成的短影音。

根據《The Verge》報導，艾格表示，AI技術不只可以讓平台本身變得更具互動性，也能提供消費者全新的創作工具。他提到，迪士尼看見許多可行的應用情境，但並未進一步說明具體操作方式。不過外界推測，可能會是讓觀眾使用內建工具自製迪士尼角色短片，或將個人化互動融入串流內容。

在串流服務部分，迪士尼於2025年第四季在美國與加拿大新增150萬訂戶，北美總訂閱人數達到5,930萬。公司上個月才全面調整訂閱方案價格，成效似乎逐漸反映在數據上。

除了AI生成影片，艾格也提到Disney+未來可能會加入更多「遊戲型互動內容」。迪士尼先前與Epic Games建立合作關係，他暗示這種跨界合作可能會延伸到串流平台，讓用戶獲得更接近遊戲體驗的功能。類似的做法Netflix已經起步，但成效不一，甚至關閉過自家遊戲團隊。

另外，艾格也談到Disney+未來不只侷限於影音服務，還可能成為帶動消費的入口，例如串連樂園、遊輪或飯店等迪士尼生態系，讓平台成為「粉絲互動與消費的中樞」。

艾格形容，Disney+的角色將愈來愈多元，「不只是看影片的平台」，也可能是結合集團品牌、體驗與科技的下一步。