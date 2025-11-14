快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

北京限稀土出口暴露德產業脆弱 德國重思對中政策

中央社／ 柏林13日綜合外電報導

在北京限制稀土出口，暴露德國產業受制於中國的脆弱性後，德國國會今天任命一個專家委員會負責重新審視對中貿易政策，加快推動「去風險」（de-risking）政策。

路透社報導，德國前任政府於2023年發布的「中國戰略」方針僅包含一般性建議，但由產業協會、工會代表和智庫組成的委員會這次將提出可實行的建議，供政府草擬相關法案參考。

這個委員會將審查能源跟原料進口，以及中國對關鍵基礎設施的投資。委員會的成立，適逢德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）將赴中訪問，就多項議題表達歐盟立場。

在美國總統川普（Donald Trump）高額關稅撼動全球貿易，以及中國訴諸出口限制展現自身實力夾擊下，德國今年格外意識到自己面對最大貿易夥伴中國的脆弱性。

科隆德國經濟研究所（German Economic Institute）的國際經濟政策研究部門主管馬蒂斯（JuergenMatthes）指出：「中國有能力切斷關鍵領域的供給，也將這麼做。我們過於脆弱，因此採取行動的壓力如今遠高於以往。」

克林拜耳將是德國新執政聯盟底下首位訪問中國的部長。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）原本計劃10月底訪中，但在北京僅確認他提出的其中一項會晤請求後，瓦德福便將此行延期。

一名知情消息人士告訴路透社，由德國銀行及保險公司代表組成的小型代表團下週將隨克林拜耳赴中。

德國執政的中右翼政黨聯盟「基督教民主黨/基督教社會黨」（CDU/CSU）國會黨團外交政策發言人哈特（Juergen Hardt）談到：「風險管理將在未來的對中戰略扮演更重要角色。問題在於，中國可能運用哪些手段施加政治壓力，我們又該如何避免受到施壓？」

德國 拜耳 脆弱
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

沈伯洋現身德國國會出席聽證 大陸國台辦2天後回應了

NBA／遭拓荒者暫時棄用 楊瀚森確定將在發展聯盟出賽

蔡英文柏林行程回顧歷史 強調民主陣營合作重要性

相關新聞

伊爾艾朗：AI泡沫是蟑螂多白蟻少 難免有人淚流慘虧但無損經濟根基

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，儘管全球經濟的根本系統依然完好，投資人須為個人在人工智慧（...

三星部分記憶體晶片價格傳已大漲60%！資料中心需求導致短缺惡化

知情人士表示，隨著全球展開的興建人工智慧（AI）資料中心競賽導致供應短缺，南韓三星電子本月已調漲部分記憶體晶片價格，和9...

不只是看影片！迪士尼計劃讓Disney+用戶「自己做短片」

在串流競爭更加激烈的情況下，迪士尼開始為平台布局新方向，而AI也成了重要的突破點。執行長艾格（Bob Iger）近日在財報說明會上透露，公司對人工智慧「非常期待」，未來甚至可能讓Disney+用戶直接在平台上創作、觀看以AI生成的短影音。

金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手

金融時報報導，全球最大黃金生產國和消費國中國大陸悄悄大買黃金，購買量是官方數據的十倍多，設法藉此分散外匯存底、降低對美元...

AI概念股走跌、Fed降息預期減弱 日股收低日經挫1.77%

人工智慧（AI）概念股因高估值疑慮而走跌，加上市場對美國聯邦準備理事會（Fed）降息的預期減弱，影響整體市場情緒，東京股...

比特幣跌破97,000美元！長期持有者大舉拋售 市場情緒急轉空

比特幣周四在亞洲午盤跌破97,000美元，以太幣也滑落至3,100美元附近。整體市場風險偏好明顯惡化，加密貨幣板塊領跌區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。