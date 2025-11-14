科技股泡沫疑慮與降息預期下滑 拖累亞股收盤盡墨

快訊

中央社／ 香港14日綜合外電報導

科技股泡沫疑慮持續發酵之際，投資人對聯邦準備理事會（Fed）於12月決策會議降息的預期下滑，亞洲股市今天收盤盡墨，追隨美股前一日跌勢。

法新社報導，美國政府關門危機暫告一段落後，市場再度聚焦Fed預計12月舉行的利率決策會議，屆時官員們將決定是否再次下調基準利率。

儘管通膨壓力揮之不去，投資人對降息抱持樂觀預期，提振股市在今年多數時間內上漲；聯準會確實也在過去2次政策會議中降息。

不過，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上月表示12月再度降息「並非定論」，使市場開始出現疑慮，其他幾位決策官員也釋出類似訊息。

聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（AlbertoMusalem）呼籲「審慎」，並補充說「進一步寬鬆的空間有限，否則貨幣政策可能過度寬鬆」。

上月主張暫停降息的明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）則表示，「經濟活動的潛在韌性出乎我預料」。

投資人正靜待因美國政府關門延後發布的經濟數據，像是就業和通膨數據，不過有人預估部分數據可能不夠完整。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）指出，市場預期Fed在12月降息的機率已從60%降至52%。

美股4大指數昨天收盤盡墨。道瓊工業指數和標普500指數均下挫逾1%，科技股為主的那斯達克指數大跌逾2%，費城半導體指數甚至下殺近4%。

亞洲股市主要指數今天全軍覆沒，包括東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑。

