三星部分記憶體晶片價格傳已大漲60%！資料中心需求導致短缺惡化
知情人士表示，隨著全球展開的興建人工智慧（AI）資料中心競賽導致供應短缺，南韓三星電子本月已調漲部分記憶體晶片價格，和9月相比最大漲幅高達60%。
路透報導，知情人士指出，三星是在決定延後正式公布10月的供應合約報價後，做出這項漲價動作，報價細節一般來說是每個月都要公布。
這些主要用於伺服器的記憶體晶片價格調漲，可能增加大公司在興建資料基礎設施上的壓力，也可能增加其他也使用到這些晶片的產品成本，像是智慧手機和電腦。
半導體經銷商Fusion Worldwide總裁Tobey Gonnerman表示，許多大型伺服器製造商和資料中心營建商「如今正在接受他們不會得到接近足夠產品的事實。要付出的溢價十分龐大。」
他表示，三星32GB的DDR5記憶體晶片模組合約價格，已從9月的149美元躍漲至11月的239美元。16GB和128GB的DDR5晶片也分別都上漲約50%至135和1,194美元。64GB和96GB的DDR5漲幅則超過30%。
中國大陸最大晶片代工商中芯國際（SMIC）表示，記憶體晶片短缺已意味著客戶不敢提出其他他們產品有在使用的其他類型晶片訂單。大陸手機大廠小米10月也示警，晶片價格大漲已提高其手機生產成本。
