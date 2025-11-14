台灣製造科技優勢 泰國紡織業盼效法打造永續供應鏈

泰國紡織所所長陳猜表示，台灣在智慧製造與資訊科技應用方面具有領先優勢，未來希望與台灣合作，學習如何將AI和物聯網（IoT）等技術應用於紡織業，以推動泰國紡織業轉型為更具效率及環保的產業。

泰國紡織所所長、執行董事陳猜（ChanchaiSirikasemlert）日前接受中央社專訪，他稱讚台灣在紡織與資訊科技領域均表現卓越，尤其在智慧製造上整合機械與AI應用的成果令人印象深刻，並說：「我看到台灣的紡織機械製造商與資訊科技人員緊密合作，使生產過程更佳智慧化。」

他坦承，這方面泰國仍相對薄弱，因此希望能向台灣學習相關經驗，像是如何將AI和物聯網等技術應用於紡織業。

陳猜解釋，紡織業供應鏈漫長，從纖維生產、紗線、布料到成衣製作，過程中需要大量人力、能源與水資源，因此「透過智慧製造，能降低成本與資源消耗，並減少碳足跡，使產業更為環保，也符合國際品牌對永續供應鏈的要求」。

陳猜告訴中央社，泰國紡織業正面臨勞動力與能源成本上升的挑戰，因此以傳統代工（OEM）的模式發展，勢必難以與越南、印尼及孟加拉等國競爭，所以須朝自有設計與永續發展方向轉型。

他說：「我們希望從OEM走向設計代工（ODM），強化設計與創新能力，並發展永續產品，例如使用泰國本地的天然纖維。」

陳猜舉例，泰國擁有豐富的天然原料，如鳳梨葉纖維、麻纖維及蠶絲等，現在業界也逐步導入太陽能設備、低耗能機械與節水技術，以打造綠色供應鏈。

他說：「這是挑戰，但也是機會。全球品牌都在尋找綠色夥伴，泰國不能落後。」

面對中國廉價紡織品湧入泰國市場造成衝擊，陳猜坦言問題「相當嚴重」，並指出低價產品進入泰國後，對國內市場造成極大壓力，消費者轉而購買便宜的進口品，導致本地業者營收下滑。

他透露，政府與業界正研擬多項對策，包括建立進口紡織品的強制檢驗標準，以確保安全並防止劣質品傾銷；同時評估反傾銷措施，但他也提醒，這必須謹慎執行，避免影響依賴進口原料的本地企業。

在出口方面，他表示，雖然美國調整關稅，但泰國對美國市場的紡織品出口表現仍穩定成長，因此影響有限，泰方也正評估要採用美國棉花原料以降低關稅成本。

陳猜強調，泰國紡織業的未來關鍵在於升級與創新，必須從價格競爭走向價值競爭，發展功能性與永續性產品，如運動服、制服、內衣等技術含量較高的領域，唯有如此，才能讓泰國紡織業在激烈的區域競爭中永續發展。