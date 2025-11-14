金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手

金融時報報導，全球最大黃金生產國和消費國中國大陸悄悄大買黃金，購買量是官方數據的十倍多，設法藉此分散外匯存底、降低對美元依賴，也許是今年金價漲勢銳不可當、迭創新高的一大幕後推手。

報導指出，大陸官方數據顯示，中國人民銀行（央行）8月買了1.9公噸黃金，7月和6月各買1.9噸和2.2噸，比近年購買金額減緩。但市場少有人相信官方數字。

法國興業銀行分析師團隊依據貿易數據估計，中國大陸今年黃金累計購買量可能多達250公噸，比全球央行總需求量的三分之一還要多。

日本貴金屬市場協會主席池水雄一說：「今年，沒人真相信官方數據，尤其是中國的。」他認為，中國大陸目前的黃金儲備量接近5,000公噸，是官方公告水準的兩倍。

央行選擇不揭露，也許是為避免影響市場價格，或基於政治原因。有些央行唯恐公布購金數據，被解讀為規避美元曝險，可能觸怒川普政府。

法興分析師黑格表示，這種黑箱操作導致現在黃金市況比石油等大宗商品詭譎難測。他說：「黃金不同點在於，央行買進和賣出的噸數影響甚鉅。若缺乏透明性，就比較有問題。」