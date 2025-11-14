快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

比特幣跌破97,000美元！長期持有者大舉拋售 市場情緒急轉空

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣周四在亞洲午盤跌破97,000美元。路透
比特幣周四在亞洲午盤跌破97,000美元。路透

比特幣周四在亞洲午盤跌破97,000美元，以太幣也滑落至3,100美元附近。整體市場風險偏好明顯惡化，加密貨幣板塊領跌區域資產

比特幣最新報價是96,840.72美元，創六個月新低，較10月初歷史高點回落逾23%。

根據分析業者CryptoQuant，市場壓力主要來自長期持有者，也就是持幣超過155天的投資人，加速拋售。他們在過去30天拋售大約815,000枚比特幣，為2024年1月以來最大規模。市場情緒明顯轉空。

需求端同樣顯現疲態。全球上市公司10月僅增持14,400枚比特幣，為今年最低單月增幅。另一方面，交易員原本押注年底反彈行情所建立的大量多頭部位，未能如願獲利，被迫平倉反而加劇跌勢。

美國史上最長政府停擺期間造成流動性暫時枯竭，加上投資人對延後公布經濟數據深感不安，風險資產整體承壓。

本輪下跌也反映出，加密市場經歷10月10日史上最大單日清算、高達200億美元槓桿頭寸蒸發後，尚未回過神來。比特幣今年來僅上漲5.8%，明顯落後那斯達克18.6%漲幅。

比特幣 風險 資產
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團打破沈默：強烈否認不法、爭取時間證清白

比特幣一度跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

大豐電買比特幣 納入儲備

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

相關新聞

影／當眾摔倒在地 俄羅斯國產AI機器人初登場成災難現場

俄羅斯首款國產人工智慧（AI）驅動的人形機器人「AIdol」10日首度公開亮相，卻在全場觀眾面前當場摔倒，凸顯俄羅斯在與...

AI行情急凍！外資落跑 台股、韓股成重災區

全球投資人正以至少七個月來最快的速度，從亞洲最大AI市場撤資，主因在於估值過高與風險偏好減弱，正侵蝕市場信心。

多位Fed官員更保守看待12月降息 利率走向更不確定了

愈來愈多美國聯準會（Fed）決策官員暗示，應該對12月再降息持謹慎態度，因為依然擔心通膨，且之前兩度降息後，就業市場已出...

大陸銷售比重跌破三成 應材本季展望承壓 2026下半年才見轉機

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）周四公布財報，上季營收下滑，並預測本季再次出現年減幅，但...

輝達AI晶片爭奪戰加劇！亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制晶片出口

美國人工智慧（AI）科技巨擘微軟和亞馬遜，傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力，...

企業緊縮潮擴大：Nike停辦「健康週」、Verizon擬砍2萬人力

運動品牌巨擘耐吉（Nike） 已終止為員工額外多提供一周的減壓假，這項曾經是業界標竿、為照顧員工心理健康的措施退場，與V...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。