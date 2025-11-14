比特幣跌破97,000美元！長期持有者大舉拋售 市場情緒急轉空
比特幣周四在亞洲午盤跌破97,000美元，以太幣也滑落至3,100美元附近。整體市場風險偏好明顯惡化，加密貨幣板塊領跌區域資產。
比特幣最新報價是96,840.72美元，創六個月新低，較10月初歷史高點回落逾23%。
根據分析業者CryptoQuant，市場壓力主要來自長期持有者，也就是持幣超過155天的投資人，加速拋售。他們在過去30天拋售大約815,000枚比特幣，為2024年1月以來最大規模。市場情緒明顯轉空。
需求端同樣顯現疲態。全球上市公司10月僅增持14,400枚比特幣，為今年最低單月增幅。另一方面，交易員原本押注年底反彈行情所建立的大量多頭部位，未能如願獲利，被迫平倉反而加劇跌勢。
美國史上最長政府停擺期間造成流動性暫時枯竭，加上投資人對延後公布經濟數據深感不安，風險資產整體承壓。
本輪下跌也反映出，加密市場經歷10月10日史上最大單日清算、高達200億美元槓桿頭寸蒸發後，尚未回過神來。比特幣今年來僅上漲5.8%，明顯落後那斯達克18.6%漲幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言