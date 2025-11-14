國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

國際原油價格今（14）日午間飆升，因為有消息指稱，俄羅斯一個港口的石油儲運設施在烏克蘭以無人機空襲後受損。

布蘭特油價一度急漲3%，突破每桶64美元。台北時間下午2時左右，布蘭特原油漲幅縮小至1.5%左右，在64美元附近波動；美國西德州原油上漲1.65%，接近每桶60美元。

交易員考量不斷加劇的俄羅斯原油供應風險，再加上美國制裁即將生效，抵消了油市供應可能嚴重過剩的利空。

據俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）當地官方消息，港口一處石油倉庫和一艘油輪，在烏克蘭發動重大無人機襲擊中受損。諾沃羅西斯克港是黑海沿岸的重要港口，負責處理來自俄羅斯以及來自哈薩克要出口的貨物。

除了軍事行動外，華府近期將開始對俄羅斯石油公司和盧克石油公司實施制裁，以加大對莫斯科施壓，希望結束俄烏戰爭。制裁預定在幾天後生效。國際能源署（IEA）已警告，美國對俄國石油公司的制裁，對俄羅斯石油產量前景構成「相當大」的風險。