比特幣跌破10萬美元 提前入冬？專家指出有這三大壓力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣價格下跌示意圖。圖／AI生成
比特幣在10月一度衝上約12.6萬美元歷史新高，但近兩周最深回落至9.7萬至9.8萬美元區間，跌幅超過20%，市值蒸發約4,500億美元。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，技術面已進入修正階段，面臨長期投資人拋售、美國經濟不確定性和整體風險資產「退燒」等三大壓力，是否步入熊市仍待觀察；幣修學分共同創辦人周律辰則指出，美國政府可能停擺帶來的通縮效應，也對比特幣形成壓力。

彭云嫻表示，11月以來比特幣已三度跌破10萬美元，顯示市場在重要心理關卡反覆測試。資金面上，現貨比特幣ETF自10月底以來累計淨流出約13億美元；鏈上數據也顯示，過去30天長期持有者拋售約81.5萬枚比特幣，成為此波下跌的主因，反映投資人風險降溫的調節需求。

彭云嫻指出，此次修正並非比特幣單獨走弱，而是整體風險資產同步「退燒」，美股中高估值成長股與AI概念股11月明顯回檔，資金轉向短債與投資級債等波動較小、現金流更穩定的標的，加密市場自然受到波及。

至於市場關注的美國降息，彭云嫻認為長線對比特幣屬利多，但短線訊號卻較複雜。降息通常意味流動性改善、風險資產吸引力上升，但近期市場反而悲觀，原因在於投資人擔心降息背後代表景氣走弱。一旦降息被視為「衰退警訊」，資金便傾向避險，對比特幣等高波動資產的承受度下降。

彭云嫻總結，降息本身仍是利多，但當前市場焦點不在利率，而是景氣是否轉差的不確定性，這才是壓抑比特幣短線行情的主因。

