美媒：亞馬遜微軟挺立法 限制輝達對中出口晶片

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國「華爾街日報」（WSJ）今天引述知情人士說法報導，亞遜公司加入微軟的行列支持立法，以進一步限制輝達對中國出口晶片能力。

報導說，美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic也支持GAIN AI法案。

路透社提到，AI GAIN法案全名為「保障國家人工智慧獲取與創新法案」（Guaranteeing Access andInnovation for National Artificial Intelligence Act），為國防授權法案（National Defense Authorization Act）一環，規定AI晶片製造商須優先完成國內訂單後才能將先進處理器供應外國客戶。

據報導，微軟（Microsoft）已公開表示支持這項立法，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）雲端部門主管也私下向參議院人員表態支持。

社群媒體巨擘Meta Platforms和Alphabet旗下的谷歌（Google）尚未表態，美國總統川普也未表明立場。

路透社未能立即證實上述報導內容。亞馬遜、微軟和Anthropic也未立即回應路透社置評請求。

AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）先前表示，GAIN AI法案將限制全球先進晶片競爭，從而限制其他國家可獲得的運算能力。

這項備受關注的立法反映華府在擔憂中國會利用高端AI能力增強軍力之際，試圖優先滿足美國的需求。

