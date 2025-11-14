大陸銷售比重跌破三成 應材本季展望承壓 2026下半年才見轉機

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
應用材料（Applied Materials）上季營收不如去年同期，本季可能同樣遜於一年前，但需求可望在2026年下半年回升。路透
應用材料（Applied Materials）上季營收不如去年同期，本季可能同樣遜於一年前，但需求可望在2026年下半年回升。路透

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）周四公布財報，上季營收下滑，並預測本季再次出現年減幅，但市場需求可望在2026年下半年回升，因AI帶動的記憶體投資將成為關鍵支撐。

在止於10月26日止的會計年度第4季，營收較去年同期下滑3%至68億美元，略高於市場預估；調整後每股盈餘2.17美元也高於預期。

但展望本季，營收預測是68.5億美元，正負5億美元，雖高於分析師平均預估67.6億美元和2.15美元，仍較去年同期減少逾4%。每股盈餘預估2.18美元，正負0.2美元；相較下，分析師預估2.15美元。

由於美國設下的出口限制，應材在中國大陸的銷售上季年減8%，新年度第1季可能仍遜於一年前。

消息公布後，股價在盤後應聲下挫4.5%。

執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，易限制持續衝擊對中國的銷售，應材今年雖仍創下年度營收新高，但「成長受到壓抑」。該公司先前警告，美國擴大出口管制將使2026年度營收減少6億美元，並宣布全球裁員4%。

迪克森指出，美方的新出口管制措施使應材無法供應中國記憶體與成熟製程設備，而非美系設備商卻不受同等限制。近年來，應材的中國營收占比已從近40%降至兩成多。

不過，應材認為AI浪潮帶動的記憶體投資可望部分抵銷負面影響。財務長希爾（Brice Hill）表示，從客戶反映來看，全球晶圓廠設備支出很可能自2026年下半年起加速，公司正調整營運與服務團隊，以因應屆時可能湧現的更強需求。

美國 分析師
